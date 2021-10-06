نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن لشهر أكتوبر 2021 دفعة 47 وخطوات تحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن لشهر أكتوبر 2021 ، يزداد البحث من آن لأخر من قبل جميع المستفيدين والمستفيدات من دعم حساب المواطن عن متى ينزل حساب المواطن ، وما هو موعد صرف حساب المواطن ، تزامناً مع إعلان نتائج الأهلية حيث نشر منذ يومين البرنامج على حسابه الرسمي على تويتر إعلان صدور نتائج الأهلية للدفعة 47 الخاصة بشهر أكتوبر 2021، ولكن لم يُفصح وقتها عن موعد إيداع حساب المواطن لهذا الشهر.

موعد صرف حساب المواطن

بخصوص موعد صرف حساب المواطن لشهر أكتوبر 2021 ، نشر برنامج حساب مواطن على حسابه الرسمي عبر تويتر أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر أكتوبر وفي حال صدرت نتيجة الأهلية، والتي تتضمن ظهور كلمة مؤهل بتاريخ 28-9-2021 ، مع مطابقة معايير الاستحقاق سيتم صرف دعم حساب مواطن يوم 10 من شهر أكتوبر الجاري، هذا وسوف نتابع المزيد من التفاصيل عن إيداع دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين خلال الساعات القادمة.

وجدير بالذكر، أن هناك الكثير من مستفيدين دعم حساب المواطن السعودي يريدون إجراء تحديث البيانات، وذلك تزامناً مع ما تم نشره عبر صفحة برنامج حساب مواطن عبر تويتر، يتضمن إتاحة رابط تحديث حساب المواطن السعودي، وذلك من خلال عدة خطوات نوضحها لكم في الآتي:

تحديث حساب المواطن:

الدخول عبر رابط برنامج حساب مواطن سعودي المرفق بعاليه.

كتابة كلمة المرور ورقم الهوية ورمز التحقق لتسجيل الدخول.

اختيار أيقونة تحديث بيانات حساب المواطن.

كتابة البيانات المطلوبة التي سيتم تحديثها مع إرفاق المستندات المطلوبة.

بعد اتباع تلك الخطوات اختيار أيقونة تحديث بيانات حساب المواطن.

موعد إيداع حساب المواطن لشهر أكتوبر 2021

نشر حساب مواطن عبر الحساب الرسمي على تويتر من خلال تغريده له، تبقى خمسة أيام فقط على إيداع حساب المواطن الدفعة 47 لشهر أكتوبر 2021، وتكون تلك التغريده هي إجابة على كافة التساؤلات التي تخص متى ينزل حساب مواطن ، أما عن موعد الصرف فلم يتبين ذلك حتى اللحظة، ولكن يتوقع صرف دعم حساب مواطن خلال ساعات قليلة من إيداع الدعم في حسابات المستفيدين.

كما أكد برنامج حساب مواطن ، أنه سيتم إيداع الدفعة 47 من الدعم في حسابات المستفيدين والمستفيدات الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير الاستحقاق خلال الفترة القادمة قبل موعد الصرف ، ولم يتم تحديد الموعد النهائي بخصوص إيداع دعم حساب المواطن السعودي حتى اللحظة.