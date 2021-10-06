نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر اكتوبر 2021 ومراجعة شركة ارامكو للأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسعار البنزين الجديدة في السعودية، أعلنت شركة أرامكو السعودية المختصة بشؤون النفط في المملكة العربية السعودية، منذ ساعات قليلة عن استعدادها لمراجعة أسعار الوقود الجديدة في المملكة خلال شهر أكتوبر الجاري، ومن المفترض أن يتم اعلان الأسعار الجديدة في يوم العاشر من شهر أكتوبر وفقا للاستراتيجية المعمول بها، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار فعلياً في اليوم التالي من نفس الشهر، وخلال هذا المقال سوف نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بإعلان شركة ارامكو للأعار الجديدة للوقود في المملكة العربية السعودية.

اسعار البنزين الجديدة في السعودية

وفقاّ لبعض الأخبار التي تم تسريبها من داخل شركة أرامكو عملاق النفط في المملكة، أنه من المحتمل أن تكون اسعار البنزين الجديدة في السعودية ثابتة وشبيهة بأسعار البنزين خلال شهر أغسطس وسبتمبر، والتي كانت على النحو التالي:

سعر بنزين 91: 2.18 ريال لكل لتر. وجاء سعر اللتر من بنزين 95: 2.33 ريال لكل لتر. أما عن سعر الديزل فكانت: 0.52 ريال لكل لتر. بينما سجل سعر اللتر من غاز البترول المسال: 0.75 ريال لكل لتر.

وجدير بالذكر أنه تقوم شركة أرامكو بتعديل تعدل أسعار النفط، وفقًا لإجراءات الحوكمة العالمية.

شركة ارامكو تعلن اسعار البنزين الجديدة في السعودية

تقوم شركة ارامكو بالعمل على مراجة الاسعار بشكل شهري وهذا لكي تقوم بإعلان اسعار البنزين الجديدة في السعودية، وذلك لخفض تأثر المستهلك السعودي بالتذبذبات التي تحدث باستمرارفي أسعار التصدير، ويتمّ تعديل أسعار البنزين باستمرار في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تطبيق قائمة الأسعار الجديدة في صباح اليوم الحادي عشر،وجدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت شركة «أرامكو» السعودي في فبراير من العام الماضي 2020، تعديل الفترة الخاصة بالمراجعة الدورية لأسعار البترول ومنتجات الطاقة الأخرى من ربع سنوية إلى شهرية، وهو النظام المعمول به الآن، وقد سبق وأن كدت «أرامكو» أنَّه لضمان نقاء وجودة البنزين طوال فترة إنتاجه من مصدره و حتى وصوله إلى العملاء، يخضع النفط للعديد منالاختبارات، حتى تصدر بشأنه كافة الشهادات اللازمة، كذلك يتمّ حقنه بعدة صبغات مختلفة لتسهيل عملية التعرف عليه، والتحكم في جودته خلال الضخ.