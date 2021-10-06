شروط التقديم في وظائف مستشفى الملك خالد للعيون 1443 في السعودية

شروط التقديم في وظائف مستشفى الملك خالد للعيون 1443 تقدم خلال الفترة الحالية مستشفى الملك خالد للعيون العديد من الوظائف التي تحتاجها بشكل أكثر قانونية من خلال تحديد الوظيفة من بين أهم الوظائف المتاحة والتي تضمنت وظيفة فني صيدلي صيدلية عيادة كلينك الي جانب عرض وظيفة محاسب عام وشخص متخصص في إدارة جدولة البيانات على المكتب وحتى تكون على دراية بأهم المعايير التي قامت بوضعها وفقًا لضرورة توظيف المزيد من المواطنين في إطار انتشار الفيروس والتقليل من حدته داخل الجمهورية.

شروط التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد للعيون

لا يمكن لأي شخص التقديم على هذه الوظائف التخصصية المهمة والتي تتطلب من المتقدمين معرفة أهم معايير القبول في كل من الآتي

تشترط المستشفى على المتقدمين أن يكونوا من أصحاب الجنسية السعودية.

القدرة على استخدام أجهزة الحَاسيب بمختلف أنواعها من مايكروسوفت واكسيل وباور بوينت وغيرها من برامج الكمبيوتر الحديثة.

الحصول على درجة جيد في اللغة الإنجليزية من حيث التحدث والكتابة كحد أدنى للتقديم.

في حالة التقديم على وظيفة صيدلي اكلينيكي أن يكون المتقدم قد أنهى شهادة البكالوريوس في هذا المجال.

تشترط المستشفى لتقديم الأشخاص على وظيفة مسؤول جدوى توفر كل من الاتي:-

وجود خبرة في وظائف الأعمال المكتبية لا تقل عن سنة كاملة.

الحصول على إحدى شهادات التعليم المتوسط من الثانوي العام والفني.

التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد للعيون

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