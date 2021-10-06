نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة بداح الفغم الحارس الشخصي السابق للملك عبدالله.. كل ما تريد معرفته عن الفقيد وموعد ومكان الجنازة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفاة بداح الفغم الحارس الشخصي السابق للملك عبدالله أعلن عنها نجله منذ دقائق، فهو والد اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم، رحمه الله الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قتل من 3 سنوات عام 2019 وكان حينها شابًا في 47 من عمره، وجاءت الأنباء عن وفاة بداح الفغم الحارس الشخصي السابق للملك عبدالله في وسائل الإعلام السعودية دون تفاصيل عن سبب الوفاة، ولكن كشفت عن جنازة بداح الفغم موعدها ومكانها، فهو رمزًا مهمًا في المملكة ولد في عائلة عسكرية ، وتدرج في العمل حتى أصبح حارساً شخصيا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

من هو بداح الفغم؟

بعد إعلان خبر وفاة بداح الفغم في المملكة العربية السعودية، وانتشار نعيه في كافة أرجاء المملكة تساءل الكثيرون عن من هو بداح الفغم؟ الذي تصدر خبر وفاة “ترند” مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، فهو والد عبد العزيز الفغم والحارس الشخصي السابق للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمة الله عليه، عمل مرافقًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لمدة دامت 30 عامًا.

صور بداح الفغم الحارس الشخصي السابق للملك عبدالله

بمجرد إعلان خبر وفاة بداح الفغم انتشرت صور بداح الفغم الحارس الشخصي السابق للملك عبدالله في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فالعديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية بيقدمون العزاء بصوره داعيًا الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

موعد جنازة بداح الفغم

من المحدد أن تقام صلاة الجنازة على المغفور بإذن الله تعالى اليوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في جامع الراجحي بالرياض، ونقدم خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته بإذنه، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقد نعى حفيد اللواء بداح الفغم عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر سائلا المولى عز وجل أن يرحم الفقيد وأن يسكنه فسيح جناته، كما أعلن عن موعد تشييع الجثمان من مسجد الراجحي بالرياض.