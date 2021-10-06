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عمر شويل - جدة سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات 1443 ، كم راتب الأفراد والضباط العساكر والمتقاعدين. هو ما يرغب في معرفته والإطلاع عليه مجموعة كبيرة جداً من الأشخاص في المملكة العربية السعودية، وذلك تزامناً مع إعلان وزارة الدفاع موعد تسجيل التجنيد الموحد وزارة الدفاع ، لذلك يبحث الكثير ويودون الوصول إلى معرفة سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات 1443 وكم راتب الأفراد والضباط العساكر والمتقاعدين. قبل أن يتموا عملية التسجيل في التجنيد الموحد 1443، ومن خلال هذا المقال وحرصاً منا على تلبية رغباتكم متابعينا الكرام، نستعرض عليكم أدناه التفاصيل الكاملة فيما يخص سلم رواتب العسكريين الجديد ١٤٤٣.

سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات 1443

سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات ، وكما ذكرنا بعاليه أن وزارة الدفاع السعودية قد أوضحت موعد تسجيل التجنيد الموحد للرجال والنساء 1443 رتبة جندي حتى رتبة رقيب، حيث تبدأ عمليات التقديم في التجنيد الموحد بداية من يوم الأحد الموافق 18-3-1443 وما يقابله 24 أكتوبر 2021، وتستمر عمليات التسجيل في التجنيد الموحد حتى يوم تعلن وزارة الدفاع انتهاء وإغلاق باب التقديم.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أوضحت شروط التقديم على التجنيد الموحد 1443 رجال ونساء، وترأست الشروط الواجب توافرها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والجنسية. ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدة خارج المملكة العربية السعودية، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

رواتب العسكريين الجديد مع البدلات ١٤٤٣

يبحث الكثير الآن عن سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات 1443 ، كم راتب الأفراد والضباط العساكر والمتقاعدين. وذلك قبل إجراء عملية التسجيل في التجنيد الموحد ١٤٤٣ رجال ونساء بينما تُعد الرواتب العسكرية التي حددتها وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع الجهات المختصة من أهم الأمور التي تشغل الكثير في المملكة والتي يتم الحصول عليها بجميع الرتب العسكرية، وتتمثل رواتب العسكريين الجديد مع البدلات كالتالي:

سلم رواتب العسكريين الجديد الأفراد مع البدلات 1443:

راتب جندي 3220 ريال حتى 5040 ريال سعودي و قيمة البدلات السنوية 125 ريال.

ومعاش جندي أول يبدأ من 3395 ريال حتى 3395 ريال سعودي وقيمة البدلات 140 ريال سعودي.

راتب عريف 3,765 ريال حتى 621,5 ريال سعودي 155 ريال سعودي.

معاش وكيل رقيب 4,455 ريال حتى 7,395 ريال سعودي والعلاوة السنوية 180 ريال سعودي.

راتب رقيب 5,260 ريال حتى 8,760 ريال سعودي والبدلات 210 ريال سعودي.

راتب رقيب أول يبدأ من 6180 ريال حتى 6180 ريال سعودي وقيمة البدلات 240 ريال سعودي.

راتب رئيس رقباء من 7,215 ريال حتى 12,255 ريال سعودي وقيمة البدلات 280 ريال سعودي.

سلم رواتب العسكريين الجديد الضباط مع البدلات 1443:

راتب ملازم تبدأ من 7590 ريال حتى 12910 ريال سعودي و تصل قيمة العلاوة السنوية له 380 ريال سعودي.

معاش ملازم أول يبدأ من 8835 ريال ويصل 14995 ريال سعودي وقيمة العلاوة السنوية 440 ريال سعودي.

نقيب يبدأ راتبه من 10600 ريال ويصل حتى 15690 ريال سعودي وقيمة البدلات تبدأ من 265 إلى 495 ريال سعودي.

راتب رائد من 13515 ريال سعودي ويصل حتى 17225 ريال سعودي والعلاوة السنوية 265 ريال سعودي.

راتب مقدم يبدأ من 14645 ريال سعودي ويصل حتى 20755 ريال والعلاوة السنوية 470 ريال سعودي.

راتب عقيد 16520 ريال حتى 23600 ريال سعودي والعلاوة السنوية 590 ريال سعودي.

معاش العميد يبدأ من 18805 ريال حتى 25955 ريال سعودي و العلاوة السنوية تصل إلى 650 ريال سعودي.

راتب الضابط اللواء يبدأ من 21390 ريال حتى 28690 ريال والعلاوة السنوية 730 ريال سعودي.

وبعد أن قدمنا كافة التفاصيل عن سلم رواتب العسكريين الجديد مع البدلات 1443 ، نُطالعكم الآن على ما يخص رواتب المتقاعدين العسكريين حيث تتم عملية التجزئة على المعاش التقاعدي لـ35 جزء من الراتب الأساسي والراتب الأخير الذي تم الحصول عليه تزامناً مع انتهاء فترة الخدمة العسكرية. والذي يتم احتسابه كما يلي: راتب التقاعد النهائي يساوي الراتب الأخير × مدة الخدمة بالشهور.