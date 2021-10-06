نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إضافة الأبناء في حساب مواطن للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إضافة الأبناء في حساب مواطن للمستفيدين، اُطلق برنامج حساب مواطن منذ عام 2017 ويسمح بتسجيل جميع الفئات الذين تنطبق عليهم شروط البرنامج، ولكن منذ عام 2020 بالتحديد في شهر مارس توقف البرنامج عن استقبال تسجيل الطلبات الجديدة به، ولكن يسمح فقط بإضافة الأبناء في البرنامج لحسابات الأشخاص المستفيدين المسجلين في البرنامج قبل عام 2020 بشهر مارس، لهذا يتساءل معظم المستفيدين عن خطوة إضافة الأبناء في برنامج حساب مواطن الشخصي.

إضافة الأبناء في برنامج حساب مواطن

أوضح برنامج حساب مواطن أنه يتم إضافة الأبناء كتابعين في البرنامج من خلال الخطوات القادمة:

الدخول إلى بوابة حساب مواطن الإلكترونية.

يقوم المستفيد بتسجيل الدخول في حساب مواطن بحسابه الشخصي.

ومن ثم يقوم بالضغط على اختيار تفاصيل الطلب.

ويليه اختيار زر بيانات التابعين لكي يقوم بإضافة الأبناء كتابعين له.

وبعد ذلك يقوم المستفيد بإضافة ما يرغب به وتحديد صلة القرابة بينه وبين الشخص الذي قام بإضافته.

وفي النهاية النقر على زر حفظ مع ضرورة تقديم الوثائق التي تثبت صحة المعلومات الجديدة مثل إثبات احتضان أو شهادة ميلاد أو صك ولاية.

التسجيل في حساب مواطن

قد أعلن برنامج حساب مواطن عن ضوابط جديدة خاصة بالبرنامج بما في ذلك تعليق التسجيل به الفترة الماضية منذ عام 2020 أي منذ الدورة رقم 28 وعدم قبول أي طلبات جديدة، كما وقد تم تحديد الحد الأعلى للاستحقاق في البرنامج.

كما وقد أضيفت بعض شروط حساب مواطن للأفراد المستقلين المسجلين في البرنامج منها:

يجب أن يقدم المستفيد ما يثبت استقلاليته وذلك للأفراد الذين تخطوا 18 سنة.

ويجب تقديم ما يثبت استقلالية المسكن مثل إثبات السكن الجامعي أو عقد الإيجار الموحد.

وعلى المستفيد المستقل أن يقدم الوثائق والأرزاق المطلوبة من حساب مواطن لكي يضمن استمرار الحصول على دعم البرنامج.

ومن أهم ضوابط حساب مواطن الجديدة هي أنه يتم احتساب الاستحقاق الفعلي للمستفيدين بمقدار متغير بشرط ألا تتجاوز تلك القيمة قيمة مخصص الدعم المقرر للدورة رقم 28.