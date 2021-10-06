نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “reef gov” حالا التسجيل في برنامج دعم الريف ومبلغ دعم المستفيدين وخطوات الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في دعم ريف يستعرضها لكم موقع ثقفني لكافة الراغبين في التقديم لبرنامج دعم الريف عبر البوابة الإلكترونية، وقد كشف البرنامج عن الطريق الخاصة في دعم المستفيدين، حيث يقوم المواطنين بالتسجيل في منصة الريف وفقا للشروط التي طرحتها المنصة التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، وبعد القيام بالتسجيل يتم رفع الطلب مرفقا بالأوراق والمستندات المطلوبة، لكي يتم مراجعته في وقت لاحق، وبعد التأكد من استحقاق مقدم الطلب للحصول على الدعم، يتم منح المستفدين دعما ماليا في حساباتهم البنكية مرة واحدة في العام، بينما يكون شكل دعم الأسر المنتجة التي تستفيد من دعم منصة ريف شهريا.

طريقة التسجيل في دعم ريف

كثرت نسبة البحث من قبل العديد من الفئات التي ترغب في الاستفادة من دعم برنامج الريف، حيث تسائل الآلاف من المواطنين عن طريقة التسجيل في دعم الريف، ويتم ذلك من خلال التسجيل الإلكتروني عن طريق المنصة التي وفرتها الوزارة، حيث يقوم المواطن الذي يود الاستفادة من الدعم بالتقديم إلكترونيا، من خلال عدد من الخطوات التي كشف عنها المنصة، ولكن يجدر بك قبل بدء التسجيل أن تقوم بقراءة شروط دعم الريف، لكي تستطيع الاستفادة من الدعم الريفي، كما يجب التأكد من كافة البيانات المدخلة أن تكون بشكل دقيق.

في البداية يجب عليك الانتقال إلى رابط بوابة الريف الرسمي. ثم بعد ذلك قم بالضغك على كلمة سجل الآن الظاهرة أمامك. الآن يطلب منك تعبئة الخانات الفارغة بالبيانات الشخصية قم بادخالها بشكل صحيح. اختر الحالة الاجتماعية الخاصة بك، واذا كانت للأسر المنتجة أدخل عدد أفرادها. قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك. أدخل مصدر الدخل، المسكن، الهوية الوطنية. أدخل رقم الحساب المصرفي الخاص بك. اختر أحد البرامج الثلاث التي يدعمها برنامج دعم الريف. ادخل رمز التحقق لكي يتم إرسال طلبك.

رقم دعم ريف

يسعى العديد من المواطنين المسجلين في برنامج دعم الريف أو الراغبين بالتسجيل، إلى معرفة رقم دعم الريف، وذلك من أجل الاجابة عن الأسئلة الخاصة بهم أو المشاكل التي تواجههم عند التسجيل، كما يمكنكم أيضا تقديم الشكاوى وسيحاول موظفي دعم الريف الاجابة والرد على جميع الأسئلة الخاصة بكم، وقد أعلن برنامج دعم الريف عن الرقم المخصص بموظفي الدعم، حيث يمكن لكم الاتصال على رقم دعم ريف الموحد 19930، ويتم استقبال الاتصالات اعتبارا من الساعة 8.00 صباحا ولغاية الساعة 4.00 عصرا.

استعلام عن دعم ريف برقم الهوية

أولا، قم بزيارة منصة ريف الالكترونية. ثانيا، الانتقال الى الخدمات الالكترونية. ثالثا، قم بتحديد خدمة الاستعلام عن دعم ريف. رابعا، أدخل رقم الهوية الخاص بك. كتابة كافة البيانات الخاصة بكم ثم النقر على أيقونة الاستعلام.

ماهو دعم ريف

برنامج دعم الريف، هو أحد البرامج الحكومية السعودية، أنشأ في تاريخ 9/1/2019 من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، وقد تم اطلاق البرنامج لتحقيق العديد من الأهداف بجانب مساعدة المزارعين الصغار، حيث يساعدهم على رفع الدخل الخاص بهم كما يساهم في تطوير المشاريع الزراعية الصغيرة، ويهدف إلى استغلال الموارد بشكل أمثل، وهو من ثمرات رؤية المملكة 2030.

كم دعم ريف

يرغب العديد من المواطنين والأسر المنتجة في معرفة مبلغ دعم ريف، حيث كشف البرنامج عم مقدار دعم الريف للأسر المنتجة “القيمة المضافة” بنسبة 10٪ من رأس المال المعتمد في البيانات المسجلة في الطلب، من قيمة رأس المال للمشروع، يمنح دعم الريف دعما ماليا بقيمة 54 ألف ريال سعودي سنويا، فيما يبلغ مقدار الدعم شهريا 4500 ريال.