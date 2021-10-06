تمويل الأفراد الشخصي عبر شركة التمويل إمكان في السعودية

تعمل إمكان على توفير عدة منتجات منها تمويل الأفراد الشخصي وأنواع مختلفة من التمويل الشخصي ، بما في ذلك التمويل الإضافي ، وتمويل الشراء ، والتمويل السهل ، وما إلى ذلك ، وتحدد شروط ودخل هذا التمويل وفقًا لنوع المنتج الذي يريده العملاء. الأكثر شهرة هو التمويل الميسر والتمويل الإضافي ، حيث تتراوح قيمة التمويل الإجمالية ما بين 2،000 و 50،000 ر. س ، والتمويل الإضافي يتراوح بين 5،000 و 1 مليون ريال للموظفين الحكوميين وشبه الحكوميين ، مع حد أعلى لموظفي القطاع الخاص. حتى 1.5 مليون ريال.

تمويل الأفراد الشخصي بواسطة إمكان التمويلية

هناك مجموعة من المنتجات المتوفرة في شركة إمكان ولعل من أبرزها ما يلي:

التمويل الإضافي التمويل الميسر التمويل التأجيري تمويل المشتريات.

خصائص وشروط تمويل إمكان التمويلية

كما قلنا مبلغ منتج القرض الشخصي هو ما بين 2000 ريال وبحد أقصى 50000 ريال أو الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال للبنك بما يعادل 5 رواتب، أما في الحالة الثانية في حال قام العميل بتحويل 3 رواتب لبنوك أخرى

هو ما بين 2000 ريال وبحد أقصى 50000 ريال أو الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال للبنك بما يعادل 5 رواتب، أما في الحالة الثانية في حال قام العميل بتحويل 3 رواتب لبنوك أخرى تتراوح فترة تمويل مكان من ثلاثة أشهر إلى أربعة وعشرين شهرًا.

رابط طلب التمويل الشخصي من صفحة الشركة

لمزيد من المعلومات ، يجب عليك تسجيل الدخول بصفحة تمويل إمكان الشخصي ، وإدخال قيمة التمويل في الموقع المحدد ، ثم تحديد أحد الخيارات الموجودة ، ثم إدخال فترة سداد التمويل التي تبدأ من 12 شهرًا إلى 24 شهرًا. بالنقر فوقه ، سيتم حساب الأموال المبلغ تقريبًا.

سعر وأمثلة القرض الشخصي

جميع العملاء لديهم فرصة الحصول على تمويل ميسّر ، وهذا النوع من التمويل ينطبق على جميع القطاعات سواء كانت حكومية أو خاصة أو شبه حكومية ، وسعر معدل النسبة السنوية لهذا النوع من التمويل هو 44.04٪، وفيما يلي مثال من التمويل الشخصي :