- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأفراد الشخصي عبر شركة التمويل إمكان في السعودية في المقال التالي
تعمل إمكان على توفير عدة منتجات منها تمويل الأفراد الشخصي وأنواع مختلفة من التمويل الشخصي ، بما في ذلك التمويل الإضافي ، وتمويل الشراء ، والتمويل السهل ، وما إلى ذلك ، وتحدد شروط ودخل هذا التمويل وفقًا لنوع المنتج الذي يريده العملاء. الأكثر شهرة هو التمويل الميسر والتمويل الإضافي ، حيث تتراوح قيمة التمويل الإجمالية ما بين 2،000 و 50،000 ر. س ، والتمويل الإضافي يتراوح بين 5،000 و 1 مليون ريال للموظفين الحكوميين وشبه الحكوميين ، مع حد أعلى لموظفي القطاع الخاص. حتى 1.5 مليون ريال.
تمويل الأفراد الشخصي بواسطة إمكان التمويلية
- هناك مجموعة من المنتجات المتوفرة في شركة إمكان ولعل من أبرزها ما يلي:
- التمويل الإضافي
- التمويل الميسر
- التمويل التأجيري
- تمويل المشتريات.
خصائص وشروط تمويل إمكان التمويلية
- كما قلنا مبلغ منتج القرض الشخصي هو ما بين 2000 ريال وبحد أقصى 50000 ريال أو الشخص الذي يقوم بتحويل الأموال للبنك بما يعادل 5 رواتب، أما في الحالة الثانية في حال قام العميل بتحويل 3 رواتب لبنوك أخرى
- تتراوح فترة تمويل مكان من ثلاثة أشهر إلى أربعة وعشرين شهرًا.
رابط طلب التمويل الشخصي من صفحة الشركة
لمزيد من المعلومات ، يجب عليك تسجيل الدخول بصفحة تمويل إمكان الشخصي ، وإدخال قيمة التمويل في الموقع المحدد ، ثم تحديد أحد الخيارات الموجودة ، ثم إدخال فترة سداد التمويل التي تبدأ من 12 شهرًا إلى 24 شهرًا. بالنقر فوقه ، سيتم حساب الأموال المبلغ تقريبًا.
سعر وأمثلة القرض الشخصي
جميع العملاء لديهم فرصة الحصول على تمويل ميسّر ، وهذا النوع من التمويل ينطبق على جميع القطاعات سواء كانت حكومية أو خاصة أو شبه حكومية ، وسعر معدل النسبة السنوية لهذا النوع من التمويل هو 44.04٪، وفيما يلي مثال من التمويل الشخصي :
- المثال الأول: إذا كان المبلغ 30،000 ريال ، يتم دفع المبلغ على أقساط خلال سنة واحدة ، وتكلفة التمويل 44.04٪ ، والدفعة الشهرية من العميل 3،250 ريال.
- المثال الثاني: إذا كان المبلغ 25000 ريال تكون مدة التمويل 18 شهرًا وتكلفة التمويل 43.09٪ والقسط الشهري 1805 ريال.
- المثال الثالث والأخير: إذا كان 50.000 ريال يقسم على 24 شهرًا يكون القسط الشهري 2916 ريالًا وتكلفة التمويل تصل إلى 42.08٪.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل الأفراد الشخصي عبر شركة التمويل إمكان في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.