نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سريع” تمويل شخصي من بنك الرياض يصل حتي 300 ألف ريال سعودي في المقال التالي
تمويل عقاري من بنك الرياض، مع برامج بنك الرياض على التمويل العقاري والتمويل الشخصي بات يتسارع الكثيرين من مواطني المملكة العربية السعودية لمعرفة شروط بنك الرياض على التمويل، حيث يوفر البنك العديد من المزايا المختلفة التي تصب في مصلحة العميل من حيث قيمة التمويل والاسراع في طلب القبول على التمويل، بجانب فترات السداد التي يتيحها البنك حسب تحديد العميل ، فضلاً على الشروط الميسرة، ومن خلال هذا المقال سنوفيكم بكافة التفاصيل عن كيفية تقدم طلب تمويل والشروط المطلوبة.
تمويل بنك الرياض الشخصي
وقد وضع بنك الرياض بعض من الشروط الميسرة والغير تعجيزية لتمكين أكبر عدد من المواطنين بالحصول على التمويل الذي يرغبون به والتي تضمنت كالتالي:
- ينبغي أن لا يكون عمر المتقدم على التمويل أقل من 18 عاما.
- ينبغي أن يكون راتب المتقدم تجاوز الـ 3000 ريال وذاك يقع على موظفي القطلع الحكومي والقطاع العسكري.
- وبالنسبة لموظفي القطاع الخاص ينبغي أن لا يقل راتبه عن 5000.
- ينبغي أن يكون المتقدم قد تجاوز مدة 6 اشهر في العمل وذلك ينطبق على موظفي القطاع الخاص.
- أما عن موظفي القطاع العسكري ينبغي تجاوز فترة بالعمل 12شهرا.
- ينبغي خطاب بتحويل الراتب لبنك الرياض.
- ينبغي في إيداع الراتب في بنك الرياض يتم استخدام نظام سريع.
خطوات تقديم طلب تمويل شخصي من بنك الرياض
هناك عدة خطوات ينبغي على العميل اتباعها حتي يتم تقديم طلب تمويل شخصي أو عقاري من بنك الرياض والتي تأتي على النحو التالي.
- علي العميل تعبئة جميع البيانات المطلوبة اولا.
- تحضير شهادة تحتوي على قيمة الراتب من جهة العمل.
- تحضير الخطاب الخاص تحويل الراتب لبنك الرياض.
- تحضير صورة من أصل بطاقة الهوية الوطنية وينبغي أن تكون سارية بالنسبة السعوديين.
- اما عن المقيمين ينبغي تحضير هوية إثبات الشخصية.
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