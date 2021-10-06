“سريع” تمويل شخصي من بنك الرياض يصل حتي 300 ألف ريال سعودي

تمويل عقاري من بنك الرياض، مع برامج بنك الرياض على التمويل العقاري والتمويل الشخصي بات يتسارع الكثيرين من مواطني المملكة العربية السعودية لمعرفة شروط بنك الرياض على التمويل، حيث يوفر البنك العديد من المزايا المختلفة التي تصب في مصلحة العميل من حيث قيمة التمويل والاسراع في طلب القبول على التمويل، بجانب فترات السداد التي يتيحها البنك حسب تحديد العميل ، فضلاً على الشروط الميسرة، ومن خلال هذا المقال سنوفيكم بكافة التفاصيل عن كيفية تقدم طلب تمويل والشروط المطلوبة.

تمويل بنك الرياض الشخصي

وقد وضع بنك الرياض بعض من الشروط الميسرة والغير تعجيزية لتمكين أكبر عدد من المواطنين بالحصول على التمويل الذي يرغبون به والتي تضمنت كالتالي:

ينبغي أن لا يكون عمر المتقدم على التمويل أقل من 18 عاما.

ينبغي أن يكون راتب المتقدم تجاوز الـ 3000 ريال وذاك يقع على موظفي القطلع الحكومي والقطاع العسكري.

وبالنسبة لموظفي القطاع الخاص ينبغي أن لا يقل راتبه عن 5000.

ينبغي أن يكون المتقدم قد تجاوز مدة 6 اشهر في العمل وذلك ينطبق على موظفي القطاع الخاص.

أما عن موظفي القطاع العسكري ينبغي تجاوز فترة بالعمل 12شهرا.

ينبغي خطاب بتحويل الراتب لبنك الرياض.

ينبغي في إيداع الراتب في بنك الرياض يتم استخدام نظام سريع.

خطوات تقديم طلب تمويل شخصي من بنك الرياض هناك عدة خطوات ينبغي على العميل اتباعها حتي يتم تقديم طلب تمويل شخصي أو عقاري من بنك الرياض والتي تأتي على النحو التالي.