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طريقة تعديل المؤهل الدراسي بابشر بالخطوات التفصيلية، حيث يتم البحث كثيراً عن خطوات تنزيل المؤهل ومن خلال منصة ابشر الالكترونية، ومنصة ابشر هي منصة هامة تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية بالمملكة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال اتخاذ عدد كبير من الخدمات الالكترونية، وحتي يتمكن المواطنين من الاستفادة بجميع الخدمات أن يتم تحديث مستمر للبيانات الشخصية، وفي السطور التالية، سوف نتحدث معكم عن طريقة تعديل المؤهل في منصة أبشر.
خدمة طلب تعديل المؤهل الدراسي بأبشر
تعد خدمة طلب تعديل المؤهل الدراسي من الخدمات المتاحة لجميع مستخدمي منصة أبشر الإلكترونية، وتسهم هذه الخدمة المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة، حيث يمكنهم تعديل البيانات الشخصية مثل المؤهل الدراسي، ويتم من خلال هذه الخدمة أيضاً إرفاق آخر مؤهل دراسي تم الحصول عليها، سواء كانت مرحلة متوسطة أو الثانية أو دبلوم أو بكالوريوس أو دكتوراه، ويتم تغيير وتعديل المرحلة من خلال الدخول إلى منصة أبشر واتباع الخطوات المطلوبة.
طريقة تعديل المؤهل الدراسي بأبشر
يمكن لجميع المواطنين والمقيمين تعديل المؤهل الدراسي من خلال الخطوات التالية:-
- الدخول الى منصة أبشر الإلكترونية.
- الضغط على أبشر أفراد
- قم تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال كتابة الإسم وكلمة المرور.
- النقر على دخول، ثم خدماتي.
- الضغط على خانة خدمات، واختيار الأحوال المدنية.
- النقر على مركز الرسائل والطلبات الخاصة بالأحوال المدنية.
- النقر على تعديل المؤهل الدراسي.
- ثم يتم تعديل التحديث اللازم التي يرغب المواطن في تعديله.
- بعد ذلك يجب كتابة البيانات المطلوبة.
- يتم وصف الخدمة عن طريق الموافقة على تعديل المؤهل، ثم إرفاق نسخة من المؤهل.
- في حالة الحصول على المؤهل من خارج السعوديه، يجب إرفاق أصل المؤهل المصدق عليه من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية.
- مع العلم أنه يجب ارفاق المؤهل بنسخة pdf صورة أو png.
- وأخيراً يتم النقر على ايقونة ارسال الطلب، وبذلك يتم إرسال طلب تغيير المؤهل بنجاح.
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