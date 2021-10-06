تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي ورابط وطريقة التسجيل بالمملكة

تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي ورابط وطريقة التسجيل تتيح الخدمة للمستفيد الاشتراك في العنوان الوطني، وهو عنوان معياري ابتكره البريد السعودي، ونظام معتمد عالميا، فيسهل للمواطن والمقيم الحصول علي كثير من الخدمات، المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، أو توصيل الخدمات للمنازل، فيقوم المستفيد بالتسجيل في الخدمة مباشرة، علي الخدمات البريدية القياسية واصل، ثم هذا العنوان المعياري، التي طورته مؤسسة البريد السعودي لمواكبة الخطة الاستراتيجية، نحو التحول إلي المعاملات الإلكترونية الحكومية، وتم ابتكار العنوان الوطني وفق مواصفات معيارية مدروسة، ويغطي جميع مناطق السعودية، ثم تعمل الخدمة في تسهيل وصول الطرود البريدية، والشحنات القادمة من وخارج المملكة، من اجل تشجيع التجارة الإلكترونية، الذي اصبح سوقها كبير بالمملكة، والعنوان الوطني يتضمن، رقم البناية، اسم الشارع والمدينة والحي، الرمز البريدي، الرقم الإضافي، وكثير من التفاصيل التي تخدم الفكرة، وتطور المملكة لتحقيق مشروع المملكة 2030.

تسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي ورابط وطريقة التسجيل

يمكن التسجيل في العنوان الوطني السعودي، من المواطنين والمقيمين، وأيضا قطاع الأعمال من مؤسسات وشركات، والجهات الحكومية، والوزارات، كل هذا يمكنهم التسجيل في العنوان الوطني في البريد السعودي بالمملكة، اتبع هذه التعليمات:

الدخول إلي الموقع الرسمي لمؤسسة البريد السعودي بالمملكة. ثم اختار تسجيل الدخول، قطاع الأفراد، واجهة الصفحة الرئيسية. ستظهر صفحة جديدة لإدخال البيانات. اختار نوع الحساب، أفراد. إضافة بيانات التسجيل، اسم المستخدم، رقم الهوية أو رقم الإقامة، كلمة المرور. ثم إدخال الرمز المرئي، من أربعة أرقام. الضغط علي تسجيل الدخول.

طريقة تسجيل قطاع الأعمال في العنوان الوطني في البريد

الدخول إلي موقع مؤسسة البريد السعودي. ثم الضغط علي تسجيل قطاع الأعمال. الضغط علي تسجيل جديد. تفتح صفحة نضع بيها جميع البيانات، اسم المستخدم أو رقم الرخصة، وكلمة المرور، في الخانات المخصصة لذلك. ثم الرمز المرئي. الضغط علي تسجيل الدخول.

ونفس الخطوات للتسجيل للمؤسسات والشركات اختر فقط، التسجيل حسب المكان الذي تسجل منه، واتبع التعليمات وادخال البيانات المطلوبة.

طباعة العنوان الوطني

يمكن طباعة العنوان الوطني بكل سهولة، اتبع الخطوات التالية:

الدخول إلي الموقع الرسمي للبريد السعودي. ثم كتابة اسم المستخدم، كلمة المرور، ويمكن إنشاء حساب عبر النفاذ الموحد. ستنتقل إلي صفحة، إدخال رقم الهوية أو الإقامة، رقم الهاتف المحمول، التحقق من الهوية. سترسل رسالة التفعيل علي الجوال، بعد التحقق من الهوية، سيتم عرض العنوان الوطني. ثم الضغط علي طباعة التفاصيل.

معرفة العنوان الوطني برقم الهوية