عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط وآلية التواصل 2021

عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط هي عبارة عن مجموعة من السيارات المستعملة والتي يمكن شرائها بنظام التمويل من خلال شركة عبد اللطيف جميل، ويمكن الحصول على ضمان يصل إلى ثلاث سنوات، أي أن السيارات مضمونة لهذا يتم البحث عن شروط عبداللطيف لجميل لتقسيط السيارات وخصوصًا المستعملة حتى يكون سعرها أقل من الجديد، وسوف نتعرف على شروط تقسيط سيارات مستعملة بدون مقدم وما هي المستندات المطلوبة أيضًا.

عروض عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط

أعلنت شركة عبداللطيف جميل عن تقديم التمويل في إطار العروض المستعملة والتي تقدم من خلال فرع التمويل المستعمل للشركة والكائن في مدينة جدة السعودية بالضافة إلى مدينة الرياض وفرع الدمام أيضًا، ويمكن الحصول على السيارات من خلال موقع موتري وفق ما تم الإعلان عنه من خلال الموقع.

تقسيط سيارات مستعملة عبداللطيف جميل

هناك تشكيلة كبيرة من السيارات متوفرة من خلال شركة عبداللطيف جميل للتمويل من خلال الفروع التي تقدم السيارات المستعملة، وتختلف العروض بين الحين والآخر، لذلك يتعين المتابعة باستمرار للتعرف على أعداد السيارات المتاحة وأنواعها، وخلال الفترة الحالية السيارات المتاحة هي:

يمكن الحصول على تويوتا هايلكس فئة 2018 والتي تندرج في إطار عروض تويوتا الجديدة، في فرع الدمام، ويمكن الحصول على السيارة وسداد قيمة القسط الشهري المقدرة بحوالي 1495 ريال سعودي.

عرض على سيارة تويوتا كاميري موديل 2019 ويمكن الحصول عليها وسداد قيمة القسط الشهري المقدرة بحوالي 2287 ريال سعودي، وهي تعمل بنظام الأوتوماتيك.

بينما سيارة نيسان صني موديل عام 2020 يمكن الحصول عليها من هلال فرع جدة وسداد قيمة القسط الشهري المقدرة بحوالي 831 ريال سعودي.

ويمكن أيضًا الحصول على سيارة لكزس ES350 موديل 2018 متاحة في فرع جدة وتبلغ قيمة القسط الشهري حوالي 3276 ريال سعودي.

متاح تويوتا يارس موديل 2019 فئة تويوتا يمكن الحصول عليها وسداد قسط شهري مقدر بحوالي 1109 ريال سعودي.

طريقة التواصل مع عبداللطيف جميل للسيارات المستعملة

والجدير بالذكر أن العروض قد تتغير أولًا بأول، ولذلك ينبغي معرفة أحدث السيارات المستعملة المتاحة من خلال الاتصال على رقم 8002442211 وسوف يتم التواصل معك في الحال.