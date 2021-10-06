نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط هيونداي النترا 2022 بـ 600 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد النجاح الذي حققته هيونداي النترا 2021 في الأسواق السعودية بدأ عشاق السيارات الكورية في استقبال هيونداي النترا 2022 التي جاءت بمواصفات جديدة كليًا مع مزايا السيارات الكورية التي من أهمها الكفاءة في استهلاك الوقود وانخفاض أسعار قطع الغيار حيث تربعت هيونداي على عرش السيارات الأكثر مبيعًا في السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري بسيارة هيونداي اكسنت 2021 التي أذهلت الجميع.

مواصفات هيونداي النترا 2022

تتوفر النترا 2022 في طرازين حتى الآن في الأسواق السعودية وهما هيونداي النترا سمارت 2022 وهيونداي النترا GLS-SMART-PLUS 2022 بمواصفات متقاربة مع فوارق بسيطة لا تكاد تذكر.

حيث تأتي النترا 2022 مع محرك ايكو بوست بنزين بسعة 2.0 لتر مزود بنظام حقن متعدد النقاط مع 16 صمامًا وبقوة 159 حصانًا مع ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات دفع أمام ونظام قيادة عادي مع إمكانية الدخول الذكي وتشغيل بالبصمة.

أما هيونداي النترا سمارت 2022 سعة فتأتي بمحرك بنفس المواصفات مع ناقل حركة اوتوماتيك ومثبت سرعة وازرار تحكم بالمقود مكيف خلفي وحساسات خلفية.

سعر النترا 2022

أما من حيث سعر النترا 2022 فالفارق ليس بكبير بين الطرازين الموجودين في السعودية حيث يبدأ سعر هيونداي النترا سمارت 2022 عند حوالي 72 ألف ريال بدون الضريبة المضافة ويصل هذا السعر إلى حوالي 82 ألف ريال عند اضافة الضريبة .

بينما يصل سعر هيونداي النترا GLS-SMART-PLUS موديل 2022 في السعودية إلى 77 ألف ريال بدون إضافة الضريبة المضافة وبعد إضافة قيمة الضريبة المضافة يصل السعر إلى حوالي 88.500 ريال تقريبًا مع تفاوت بسيط بحسب المعارض وسعر الوكيل.

عروض تقسيط النترا 2022

إذا كنت ترغب في الحصول على أفضل عروض تقسيط السيارات في السعودية يجب عليك مقارنة السعر لدى الوكيل ومقارنة السعر لدى معارض السيارات ثم بعد ذلك قم بدفع قيمة الضريبة المضافة نقدًا حيث لا ينصح بإضافة الضريبة إلى السعر حتى لا يزيد القسط الشهري.

وبناء على ذلك عند تقسيط النترا سمارت 2022 قم بسداد القيمة المضافة مقدمًا حوالي 10 آلاف ريال وقم بتحديد القسط الشهري وليكن 600 ريال على 60 شهرًا أي 36 ألف ريال يتبقى من السعر 36 ألف مثلهم ستسمح لك الشركة بترحيل 40 % من السعر إلى الدفعة الأخيرة والباقي يسدد مع الضريبة مقدمًا.