عرض 100 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب وخامس ربح ثابت بأقل دخل شهري

عرض 100 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد العروض التمويلية الميسرة بمبالغ مالية كبيرة ، وبشروط سهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، أحد من أهم العروض التمويلية التي توفرها شركة التيسير للعملاء ، من موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بخيارات عديدة في السداد ، وبأقساط شهرية مجدولة ، تتناسب مع الراتب الشهري للعميل ، وتتلائم مع جميع الإلتزامات المالية الأخرى له.

عرض 100 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة التيسير للتمويل

تعتبر شركة التيسير للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل بالمملكة ، وذلك نظراً لما تقدمه الشركة من منتجات تمويلية متميزة ، بهامش ربح تنافسي ، كما توفر الشركة تلك العروض التمويلية بمبالغ مالية كبيرة تلبي جميع الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، وسوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم المزايا التي توفرها شركة التيسير للتمويل للعملاء ، عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة ، لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

تمويل شخصي قامت شركة التيسير بتصميمه ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. مدة سداد ميسرة ومجدولة ، والتي تبدأ من 12 شهر وتصل حتي 60 شهر ، وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل. تقدم شركة التيسير للعملاء من خلال هذا العرض ، مبالغ مالية كبيرة والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي. توفر الشركة هذا التمويل بهامش ربح تنافسي وثابت حتي نهاية مدة سداد مبلغ التمويل. تمويل شركة التيسير لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن. موظفي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة أيضاً في المملكة العربية السعودية ، يمكنهم الاستفادة من تمويل شركة التيسير بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري للعميل. تعمل الشركة علي سرعة إيداع مبلغ التمويل ، وذلك خلال 24 ساعة فقط من التقدم بالطلب. توفر شركة التيسير للعملاء إمكانية التسوية المبكرة لمبلغ التمويل في أي وقت.

الشروط العامة للاستفادة من تمويل شركة التيسير بدون كفيل ولا تحويل الراتب