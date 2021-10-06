تقسيط بدون فوائد من موقع نون طريقة طلب التقسيط خلال دقائق والبنوك المشاركة في البرنامج 2021، هناك الكثير منا يعشق التسوق عبر الإنترنت من أشهر المواقع مثل نون، أمازون، جوميا وغيرهم، ولكن نبحث دائماً عن الشراء أثناء فترة التخفيضات ونبحث أكثر عن طرق تقسيط بدون فوائد، وما لا يعرفه الكثير أن موقع نون يقدم لكم الأن فرصة ذهبية للتقسيط بدون فوائد، لذا نقدم لكم اليوم طريقة طلب التقسيط من نون بالإضافة إلى البنوك المشاركة، تقسيط بدون فوائد من موقع نون طريقة طلب التقسيط خلال دقائق والبنوك المشاركة في البرنامج 2021.

تقسيط بدون فوائد من موقع نون !

نبحث جميعاً عن أحد المزايا لدى مواقع التسوق التي يمكنك من خلالها دفع قيمة مشترياتك عبر التقسيط لمدة 3 أو 6 أشهر عبر بطاقتك الإئتمانية وبدون فوائد، لذا نقدم لكم اليوم كافة تفاصيل هذه الخدمة والبنوك المشاركة فيها، بالإضافة إلى المبلغ الأدنى للشراء في موقع نون للاستمتاع بخدمة التقسيط بدون فوائد من نون، حيث تسري فقط على البطاقات الإئتمانية ولا تسرى على البطاقات مسبقة الدفع، بطاقات سفر بلس، بطاقات التسوق أو بطاقات STC PAY، ويبلغ المبلغ الأدنى للشراء للتقسيط بدون فوائد 1000 ريال أو أعلى.

طريقة طلب التقسيط من البنك

بعد إتمام عملية الشراء بيومين أو ثلاثة بحد أقصى يجب عليك التواصل مع البنك، وذلك لكي تتمكن من تحويل العملية إلى تقسيط بدون فوائد، حيث أن البنوك السعودية المشاركة في برنامج تقسيط نون بدون فوائد هم بنك الراجحي ببطاقات المرابحة الثلاثة إنفينيت، سيجنتشر وبلاتينيوم، التقسيط بدون رسوم ومدة التقسيط ثلاثة أو ستة أشهر، بنك الجزيرة جميع البطاقات الإئتمانية مع دفع 50 ريال رسوم مع كل عملية تقسيط، ومدة التقسيط المتاحة في بنك الجزيرة 3 أو 6 أشهر، البنك الفرنسي جميع البطاقات الائتمانية التقليدية غير الإسلامية مشاركة، مع رسوم 50 ريال على كل عملية تقسيط ومدة التقسيط 3 إلى 6 أشهر.

البنوك المشاركة في برنامج تقسيط نون

البنك السعودي للإستثمار تشترك به جميع البطاقات الإئتمانية عدا بطاقة السفر والبطاقات الإئتمانية مسبقة الدفع، مع رسوم 50 ريال على كل عملية تقسيط ومدة التقسيط 6 أشهر فقط، بنك الرياض جميع البطاقات لديه مشاركة بدون رسوم ومدة التقسيط 6 اشهر، البنك العربي جميع البطاقات مشاركة بدون رسوم ومدة المشاركة 6 أشهر، وهناك عدة بنوك أخرى ولكن الرسوم مرتفعة لأنهم غير مشتركين في برنامج نون للتقسيط بدون فوائد، تقسيط بدون فوائد من موقع نون ! طريقة طلب التقسيط خلال دقائق والبنوك المشاركة في البرنامج 2021.