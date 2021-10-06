نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض السيارة من بنك التنمية وقيمة المبلغ المتاح في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض السيارة من بنك التنمية حيث أنه يعتبر واحد من أهم حلول تمويل العمر الحر الذي يوفره بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، وقد تم تسهيل شروط قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية لتمكين العملاء من الحصول عليها، وهناك العديد من الشركات السعودية التي توفر إمكانية الحصول على تقسيط السيارة ومنها شركة اليسر للإجارة، ويمكن معرفة شروط تقسيط سيارة شركة اليسر من خلال موقع الشركة، واليوم سنتعرف على تفاصيل مبادرة تقسيط السيارات بنك التنمية 1443.

شروط قرض السيارة من بنك التنمية

يوفر بنك التنمية للعملاء إمكانية الحصول على سيارة بالتقسيط شريطة توافر بعض الشروط الهامة والتي تتمثل في:

التوجه إلى إحدى فروع بنك التنمية المنشرة بالمملكة والبدء في تقديم الطلب مباشرة.

ألا تكون الرواتب الشهرية التي يتم الحصول عليها للمتقدمين تزيد عن أربعة عشر ألف ريال سعودي خلال الشهر.

على المتقدم توفير المعلومات التي يتم طلبها من قبل البنك واجتياز الفحص الائتماني.

يحجز البنك على السيارة في حالة الإخلال بإحدى شروط العقد المبرم.

لا يتحمل البنك أي مخالفات على السيارة سواء مرورية أو مخالفة جنائية.

البنك لا يتحمل أي مسئولية تجاه سائق السيارة.

يتعين أن يكون لدى المتقدم وثقية تأمين سارية على السيارة.

يتم منح القرض للأفراد المستحقين للدعم أو محدودي الدخل.

ضرورة ألا يقل العمر عن 20 عام ولا يزيد عن الستين.

مبلغ تمويل قرض السيارة

في حالة انطباق الشروط المقررة من البنك على العميل فأنه يمكنه الحصول على قرض السيارة بالمبالغ التالية:

100000 ريال للسيارات المقرر عملها كأجرة عامة.

150000 ريال في حالة شراء سيارة أجرة خاصة.

200000 ريال سعودي في حالة شراء السيارات الخاصة بالنقل المدرسي.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض السيارة

يجب توفير بعض الأوراق الهامة لضمان قبول طلب تمويل السيارة من بنك التنمية وللتأكد من أحقية المتقدم في الحصول على التمويل وتتلخص تلك الأوراق في:

توفير العنوان الخاص بالمتقدم.

صورة ضوئية من هوية المتقدم الوطنية.

يجب على المستخدم توفير رقم الآيبان الخاص به.

رقم الجوال الخاص بالمتقدم مع ضرورة أن يكون مسجلًا عبر منصة أبشر.

ويمكن التعرف على أسعار سيارات بنك التنمية الاجتماعية وغيرها من المعلومات عند زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.