شروط تقسيط سيارة شركة اليسر والأوراق المطلوبة للقبول

شروط تقسيط سيارة شركة اليسر التي تعتبر واحدة من أهم الشركات السعودية المعتمدة التي تقدم العديد من حلول التمويل ومنتجات عديدة للأفراد وأيضًا للشركات، فعند حصولك على نموذج شركة اليسر للتقسيط وعند توافر شروط شركة اليسر لتقسيط السيارات المستعملة أو الجديدة على طلبك يمكن تقسيط السيارات ويتم اللجوء إلى الشركة في حال لم تستطع الحصول على قرض السيارة من بنك التنمية أو من خلال الحكومة السعودية.

شروط تقسيط سيارة شركة اليسر

من أجل الحصول على فرصة تقسيط السيارات من الشركة لا بد من توافر الضوابط التالية:

يتم منح التمويل للسعوديين أو المقيمين بدءً من عمر 21 سنة وحتى 60 عامًا.

يمكن الحصول على التمويل للعسكريين حسب العمر التقاعدي.

أن يكون راتب المتقدم بحد أدني 4000 ريال سعودي.

ضرورة ألا تقل مدة العمل عن 3 أشهر.

يجب أن يتم توفير تأمين شامل على السيارة.

مميزات منتج الإجارة شركة اليسر

قامت شركة اليسر بتوفير إمكانية الحصول على سيارة أحلام كل المواطنين والمقيمين داخل المملكة عن طريق منتج الإجارة والذي يتميز بما يلي:

يمكن للمتقدم الحصول حتى 300 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج الحصول على التمويل إلى توافر كفيل.

يتم احتساب هامش ربح تنافسي.

لا يحتاج المتقدم إلى توفير الشروط التي تطبقها الجهات المعتمدة.

يتم تقسيط السيارة لفترات سداد مختلفة تصل إلى 5 أعوام.

إمكانية سداد دفعة أخيرة بنسبة كبيرة تصل إلى 30%، بالإضافة إلى السماح بجدولة تلك الدفعة لمدة تصل إلى سنتان.

يتم اختيار السيارة من خلال عدد كبير من المعارض والوكلاء من حول المملكة.

يتاح للعملاء تقسيط السيارات المستعملة.

الأوراق المطلوبة للحصول على منتج الإجارة

هناك بعض الأوراق الضرورية التي يجب توفيرها وقت التقديم للحصول على التمويل وهي: