نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة بلدي تسجيل الدخول للخدمات الإلكترونية وطلبات التصاريح في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة بلدي تسجيل الدخول تسمح بالحصول على العديد من الخدمات الإلكترونية والتي قامت وزرة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتقديمها لصالح المواطنين، ويمكن التسجيل في بلدي للأفراد وعقب ذلك يتم تسجيل الدخول بلدي نفاذ للاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلال الموقع وسوف نتعرف على بوابة بلدي الخدمات الإلكترونية وطريقة التسجيل إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة المكاتب المختصة.

منصة بلدي تسجيل الدخول

يتوجب على الراغبين في الاستفادة من خدمات المنصة التسجيل أولًا على المنصة ومن ثم البدء في الحصول على تلك الخدمات، وللتسجيل يجب إتباع الآتي:

التوجه إلى موقع منصة بلدي.

الضغط على تسجيل الدخول.

كتابة بيانات التسجيل من اسم المستخدم وكلمة المرور.

كتابة الرمز المتوفر بالصفحة للتأكد من الاستخدام البشري.

الضغط على دخول والبدء في استخدام الخدمات المتاحة.

طريقة التسجيل في منصة بلدي

أتاحت المنصة التسجيل عبر المرور بالخطوات التالية:

التوجه إلى منصة بلدي.

اختيار أيقونة التسجيل.

يتم اختيار نوع التسجيل من الاختيارات المتوفرة وهو تسجيل جديد للمواطن.

كتابة كافة المعلومات المطلوبة من رقم هوية المواطن السعودي أو رقم الإقامة للمقيم وكذلك تاريخ الميلاد.

تدوين الرمز الموجود بالصفحة في المكان المخصص له، والنقر على تسجيل.

يتم طلب رقم الجوال وكذلك البريد الإلكتروني.

اختيار اسم المستخدم باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى كلمة المرور، وكذلك يتوجب كتابة رمز التحقق الموجود بالصفحة.

يصل إلى المستخدم رسالة تفعيل عبر الجوال السابق تسجيله.

بوابة بلدي الخدمات الإلكترونية

تقدم المنصة مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية المتميزة من بينها إمكانية الاستعلام عن الرخص والتي تتعلق بممارسة النشاط التجاري بالمملكة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الرخص وخصوصًا المتعلقة بالإنشاءات في أماكن شتى داخل السعودية وتقارير المباني أيضًا، كما أن الخدمات غير قاصرة على ذلك فقط، بل إنها تتعلق أيضًا بمنح الأراضي التي يتم منحها إلى المواطنين.

فعلى من يرغب في الاستفادة من تلك الخدمات أو الاستعلام عن الطلبات والرد على جميع الطلبات الدخول إلى منصة بلدي طلباتي عقب الانتهاء من آلية التسجيل بالإضافة إلى تسجيل الدخول أيضًا وفق ما أشرنا إليه.