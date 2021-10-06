نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأكد من صلاحية الإقامه وخطوات تجديد الإقامة في السعودية في المقال التالي
طريقة التأكد من صلاحية الإقامه يعتبر من الأمور الضرورية التي لابد من أن يهتم بها المقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية، لأن عملية تأخير تجديد الإقامة يسبب الكثير من الأضرار والعقوبات إلى الشخص، وسوف نتعرف على هذا الموضوع بالتفصيل.
طريقة التأكد من صلاحية الإقامه
حتى يتمكن الأفراد من التأكد من صلاحية الإقامة لابد من أن يقوموا بزيارة موقع أبشر ويتبعوا هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى الصفحة الرسمية لبوابة أبشر عن طريق الرابط المباشر لها .
- خلال الصفحة الرئيسية لبوابة أبشر اضغط على خانة الاستعلام الإلكتروني.
- يتم إدخال اسم المستخدم وكلمة السر.
- يضغط المستخدم على خانة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.
- تفتح الصفحة الجديدة التي يدخل فيها المستخدم رقم الإقامة الخاصة به.
- يتم كتابة رمز التحقق الذي يتواجد على الشاشة.
- عندما ينتهي المستخدم من هذا الأمر فإنه يتأكد من صحة البيانات التي قام بإدخالها.
- يتم الضغط على زر عرض.
- يتم عرض جميع المعلومات الخاصة إلى الإقامة خلال دقائق قليلة.
الاستعلام عن صلاحية الإقامة من وزارة العمل
يستطيع المقيمين أن يستعلموا عن صلاحية الإقامة بالشكل الإلكتروني من خلال موقع وزارة العمل من خلال اتباع هذه الخطوات:
- قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط المباشر.
- يختار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.
- يضغط المستخدم على مستخدم جديد.
- ويتم الدخول إلى البوابة عبر بوابة الأفراد.
- تظهر الصفحة الجديدة التي تطلب من المستخدم أن يدخل رقم الإقامة وتاريخ الاستعلام.
- يتم كتابة رمز التحقق الذي يتواجد على الشاشة.
- ثم يضغط المستخدم على التالي.
- تظهر جميع المعلومات التي تخص صلاحية الإقامة.
خطوات تجديد الإقامة في السعودية
هناك مجموعة من الخطوات البسيطة يمكن اتباعها حتى يتمكن المقيمين من تجديد الإقامة وأهم هذه الخطوات:
- قم الدخول إلى صفحة بوابة أبشر الرسمية من خلال الرابط المباشر لها.
- يختار المقيم خانة الأفراد ثم يتم الضغط على تسجيل الدخول.
- قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال كلمة المرور برقم الهوية على الموقع.
- تظهر الصفحة الرئيسية للموقع.
- يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية .
- يختار المقيم الجوازات ثم يضغط علي خانت تجديد الإقامة.
- لابد أن يدخل الفرد رقم الإقامة التي يريد أن يقوم بعملية التجديد لها.
- يختار المقيم الطريقة التي تناسبه لدفع تكاليف التجديد سواء كانت بالشكل الإلكترونية أو من خلال زيارة فرع مكتب الجوازات القريب منه.
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