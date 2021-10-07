شروط الاستفادة من خدمة تيسرت وخطوات التسجيل في منصة إحسان

حدّدت منصة إحسان الخيرية في المملكة العربية السعودية، شروط الاستفادة من خدمة تيسرت التي تُمكِّن المتبرعين من التبرع للمواطنين المعسرين الذين صدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي من المحكمة، فيما يأتي ذلك انطلاق من دور هذه المنصة الإلكترونية التي تأسّست بأمرٍ سامٍ لتعظيم أثر المشاريع والخدمـات التنموية واستدامتها، وتعزيز دور المملكة الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، وزيادة مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

شروط الاستفادة من خدمة تيسرت

ووفقًا لمنصة إحسان الخيرية في السعودية، فإن شروط الاستفادة من خدمة تيسرت الإلكترونية، تأتي على النحو التالي:

مبلغ المطالبة أقل من 100 ألف ريال سعودي.

وجود أمر صادر من محكمة التنفيذ.

أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

عدم وجود أوامر تنفيذية قضائية أخرى.

مرور عام على أمر التنفيذ.

خطوات التسجيل في منصة إحسان الخيرية

وحتى يستطيع المتبرع إفادة المعسرين المحكوم عليه بالسجن في قضايا ديون، لا بُد من التسجيل في منصة إحسان الخيرية، ويمكن ذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة إحسان الخيرية. النقر على التسجيل. النقر على خانة إنشاء حساب. إدخال اسم المستفيد. كتابة البريد الإلكتروني. إدخال رقم الهاتف الجوّال. إدراج رمز التحقق الذي يرسل على رقم الهاتف. الضغط على خانة إنشاء حساب جديد. التحقق من البريد الإلكتروني لتنشيط الحساب. تسجيل الدخول للحساب. ومن أجل التبرع، يمكن الدخول إلى المنصة. والنقر على “تبرع الآن”. ظهور الحالات التي تستحقّ التبرع والبرامج المختلفة, النقر على ما يناسب منها وإضافته إلى السلة، وكتابة مبلغ التبرع والنقر على “تبرع الآن”.

شروط التبرع لمنصة إحسان

وأوضحت منصة إحسان الخيرية شروط التبرع للمتعسرين الذين يُنفذون أحكامًا قضائية بسبب ديون تراكمت عليهم ولم يستطيعوا سدادها، وذلك على النحو التالي: