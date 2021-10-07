ما هو مصير دعم الكهرباء من معاش الضمان الاجتماعي 1443؟ الموارد البشرية توضح

حسمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيّة، مصير دعم الكهرباء من معاشِ الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وهو المبلغ الذي توفره الوزارة للمستحقين في المملكة من محدودي الدخل والفقراء والأيتام والنساء المطلقات بهدف تحسين مستوى معيشتهم، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى توفير حياة كريمة للأسر السعودية وتحقيق مطالب الأسرة الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن بشكل مستمر.

مصير دعم الكهرباء من معاش الضمان الاجتماعي

وأفادت وزارة الموارد البشرية، بأن دعم الكهرباء مشمول مع معاش الضمان الاجتماعي في السعودية، وذلك على النحو التالي:

يجري صرفُه بمبلغ مُيسّر بناءً على عدد الأسرة.

لا يشمل مَن هُم تحت صفة العجز المؤقت.

كان ذلك بعد سؤال ورد لحساب “العنايةِ بالعُملاءِ” التابع للوزارة عبر موقع تويتر.

خطوات تقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي 1443

ويُمكن لأي مواطن أو مواطنة في المملكة تقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي 1443هـ، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وذلك باتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط تقديم طلب معاش الضمان في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية sso.hrsd.gov.sa/login. إنشاء ملف شخصي في حال التقديم لأول مرة. إدخال البيانات الشخصية. كتابة بيانات العنوان. وإدخال بيانات التواصل. كما يجب إدخال بيانات الحساب البنكي. وتحديد مقدار الدخل. إدخال بيانات العائل، وبيانات الدخل. كما يجب إدخال بيانات الأسرة. وبيانات الحساب البنكي. إدخال الأوراق المطلوبة. تقديم الطلب ومتابعته.

الاستعلام عن حالة طلب معاش الضمان

فيما يمكن الاطلاع عن حالة الطلب الذي قدمه المواطن أو المواطنة للحصول على معاش الضمان، وذلك من خلال عدد من الخطوات على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اختيار الخدمات الإلكترونية. واختيار بوابة الخدمات الإلكترونية. إدخال رقم الهوية. إدخال كلمة المرور. النقر على تسجيل دخول. النق على طلباتي. اختيار طلب معاش الضمان.

الاستفسار عن الضمان الاجتماعي

ومن الممكن الاستفسار عن الضمان الاجتماعي أو أي خدمة أخرى في مؤسسة التأمينات الاجتماعيّة إلكترونيا عن طريق عددٍ من الخطوات: