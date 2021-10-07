اطلب الآن مساعدات مالية من مؤسسة الراجحي وقم بسداد ديونك 2021

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قامت مؤسسة الراجحي بعمل خيري كبير جدا كان الهدف الأساسي منه مساعدة الفقراء والمحتاجين وقبل أن نخوض في تفاصيل و طريقة الحصول على المساعدات المالية المقدمة من بنك الراجحي نتعرف اولا عبر موقعنا موقع ثقفني من هو مؤسس مصرف الراجحي ومن قام بعمل هذه المؤسسة العظيمة داخل البلاد فمن قام بتأسيسها هو رجل الأعمال العظيم سليمان الراجحي، حيث قد أنعم الله تعالى عليه ومنحه الكثير من المال، وبرغم ما قد قدمه إليه سبحانه وتعالي لم ينسي ولم يبخل على الفقراء بل قد قام بتوفير العديد من الدعم وكثيرا من سد احتياجاتهم والتي هي في الاساس تهدف إلى مساعدتهم، وكذلك العمل على النهوض بالمستوى المعيشي الراقي لهم.
مساعدات مالية وأعمال خيرية قدمت من مؤسسة الراجحي
مؤسسها كما ذكرنا سلفا هوالشيخ سليمان الراجحي وهذا الشخص هو أحد أكبر رجال الأعمال السعوديين العصاميين، وقد كان قديما فقيرا وقام بالعمل في الكثير والكثير من أنواع المهن ولم يبخل بنقطه عرق واحدة بل اجتهد وبدأ من الصفر وامتهن مهن كثيرة منها طباخ، وحارس، وعندما قدم الله تعالى الية بالرزق الواسع نتيجة لتعبه واجتهاده لم ينسى لحظة واحدة دعم الفقراء، وقد ساهم معالي الشيخ سليمان في العمل على مساعدة الكثير من الفقراء ، وقام بإنشاء مؤسسة الراجحي والتي بدورها الخيري قدمت حوالي 1200 مشروع لدعم الاقتصاد والفقراء وكذلك عمل وقف خيري، وقام الشيخ سليمان بعمل وقف جزء كبير جدا خاص بثروته للمؤسسة الخيرية.
لنتعرف سويا ما هي المساعدات المقدمة من مصرف الراجحي لذوي الدخل المحدود
تقدم مؤسسة الراجحي العديد والعديد من المساعدات والتي تقوم بتقديمها داخل المملكة العربية السعودية وهي كالتالي:
- تقوم مؤسسة الراجحي بتقديم دعم للأسر الفقيرة، وبأخر ماصرحت به انها تقوم بدعم 140 أسرة سعودية.
- فلا تقتصر المؤسسة على أنها تقوم بعمل دعم مالي فقط، بل تقوم بتوفير عدد من البرامج المتنوعة مثل البرامج التأهيلية، وكذلك البرامج التعليمية، وايضا البرامج التوعوية، والتي تهدف منها المؤسسة إلى تحسين وإصلاح حياة
- الأسر داخل المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا الرابط تقدم مؤسسة الراجحي تمويل بدون تحويل راتب بنك الراجحي.
- ومن خلال آخر تصنيف للمؤسسة فقد قامت المؤسسة باحتلال مكانة متميزة وذلك بين المؤسسات الأخرى داخل المملكة العربية السعودية والتي تقوم بدورها بدعم الأسر وذلك من خلال وزارة الشئون الاجتماعية.
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