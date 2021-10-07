شروط إعفاء المؤسسات الصغيرة من رسوم مكتب العمل 1443 والفئات المعفاة

شروط إعفاء المؤسسات الصغيرة من رسوم مكتب العمل 1443. حيث إنه حتى تتم تطبيق الإعفاء للمؤسسات الصغيرة من رسوم مكتب العمل فهناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها. فقد تقوم الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات لصالح مواطنيها والوافدين القائمين على أراضي المملكة. ومن بين هذه الخدمات فيقدم مكتب العمل خدمة إعفاء الرسوم هذه للمؤسسات الصغيرة. هذا رغبة لتقديم المساندة والمساعدة للوافدين الذين لديهم رغبة في إنشاء المشاريع الصغيرة. هذا ليتمكنوا من التأقلم مع الظروف المادية الصعبة. وتحسين ظروفهم المادية، واليوم سوف نقدم لكم تفاصيل هذه الخدمة كما يلي.

شروط إعفاء المؤسسات الصغيرة من رسوم مكتب العمل 1443

أن يقل عدد العمال داخل المؤسسة عن تسعة عامل بما فيهم مالك المؤسسة نفسه.

وكذلك أن يتم احتساب المقابل المالي للمؤسسة عن طريق الرقم الموحد.

أن يتم تحول مالك المؤسسة إلي عامل ويتم هذا دون أن يتم تسجيل المالك كعامل داخل أي مؤسسة أخرى تتبع لرقم موحد أخر.

وكذلك أن يتم إعفاء عدد أربعة من العمال الوافدين المتواجدين داخل المملكة على أن يكون معهم مواطن سعودي ويجب أيضا أن يكون مسجل بالتأمينات الاجتماعية.

ويكون الإعفاء لمدة خمس سنوات منذ تاريخ بداية المؤسسة بالرقم الموحد.

شروط إعفاء المؤسسات الصغيرة اولا الرسوم المفروضة من قبل مكتب العمل على المؤسسات الصغيرة

بالنسبة لرخصة العمل فيتم دفع العامل الوافد مبلغ 100 ريال سعودي .

يتم دفع مبلغ 4800 ريال سعودي من قبل العامل بشكل سنوي ويعني هذا مبلغ 400 ريال سعودي بشكل شهري.

وفي حالة أن يكون هناك زيادة في عدد العمالة الوافدة في المملكة فسوف يتم دفع مبلغ7200 ريال سعودي بشكل سنوي، أي مبلغ 600 ريال سعودي بشكل شهري.

كيفية الاستعلام عن رسوم مكتب العمل على المؤسسات الصغيرة

أولا يجب أن يتم الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم يتم الدخول إلى الخدمات الإلكترونية. وبعد ذلك يتم اختيار خدمة إصدار إذا كنت ترغب في تجديد رخصة العمل، أو في حالة أن يكون هذا الإصدار الأول. ثم يتم الضغط على اختيار الدخول وبعد ذلك عليك تسجيل البيانات التي شوف تطلب منك بشكل صحيح وبعدها كتابة رمز التأكيد صحيحا. وفي الختام ستظهر لك صفحة تحتوي على كل تفاصيل الرسوم المستحقة لمكتب العمل وسوف يظهر أيضا رقم السداد وحالة السداد وتعرف أيضا على قرض كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعي

أهم الفئات المعفاة من رسوم مكتب العمل على المؤسسات الصغيرة

حيث تم الإعلان من قبل الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن وجود مجموعة من الفئات التي يتم إعفائها من دفع الرسوم المفروضة من قبل مكتب العمل، ويرجع هذا لظروف مختلفة تحددها الوزارة، وأهم هذه الفئات كما يلي :

إذا كان زوج أو زوجة المواطن السعودي من مواطنين ميانمار، أو من مواطنين باكستان

جميع الفلسطينيون ذات الجنسية المصرية

أي مشروع يقل عدد العمالة فيه عن تسعة أفراد.

طريقة دفع رسوم مكتب العمل

حيث إنه بعد القيام بالخطوات السابقة لتتمكن من الاستعلام عن الرسوم المطلوبة لمكتب العمل. عليك بعد ذلك القيام بالذهاب إلى فرع البنك لسداد هذه الرسوم المستحقة وكذلك تجديد الإقامة. كما تتمكن أيضاً من القيام بالسداد بشكل إلكتروني وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للبنك الخاص بالتعامل. وبعدها سداد الرسوم بشكل إلكتروني كما سيتم إرسال رسالة على الهاتف للتأكيد بسداد الرسوم.