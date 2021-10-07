schools.madrasati.sa منصة مدرستي رابط تسجيل حضور الطالب وطريقة الدخول إلى المقررات الدراسية

منصة مدرستي رابط تسجيل حضور من أهم الروابط التي يتم البحث عنها منذ بدأ العام الدراسي الجديد 1443 داخل المملكة العربية السعودية، وتحديد موعد فتح المنصة المدرسية الإلكترونية تزامنا مع دخول المدارس الواقعية حيث أنها مماثلة للمدارس، وتم إطلاقها من قبل وزارة التعليم السعودي عام 2020 بعد انتشار فيروس كرونا (كوفيد19) الذي جعل الحكومة السعودية بجميع مؤسساتها العمل على إيجاد الحلول والبدائل لمنع الإصابة بالفيروس والعمل على اتباع الضوابط لمقاومته ، وكانت منصة مدرستي من الوسائل التي ساعدت على استمرار وبقاء المسيرة التعليمية في المملكة وسهلت للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وسيلة للتواصل وقد نجحت منصة مدرستي في تحقيق أحد أهداف رؤية 2030 من أجل الرقي و التطور في المملكة.

منصة مدرستي رابط تسجيل حضور المعلمين والطلاب والدخول إلى المنصة مدرستي وشرح طريقة إثبات حضور الحصص من الأمور التي يتم البحث عنها الآن ومن خلال موقع “ثقفني” يمكنكم إيجاد إجابة لكل من يسأل عن طريقة التسجيل في منصة مدرستي رابط تسجيل حضور الطالب إضافة مقررات منصة مدرستي .

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي الجديد

يستطيع الطلاب والمعلمين دخول منصة مدرستي عن طريق استخدام رابط التسجيل الجديد لدخول المنصة التعليمية لاستخدام الخدمات التي توفرها وزارة التعليم السعودية على المنصة من جدول الحصص في منصة مدرستي، وعمل الواجبات، ورصد الحضور والغياب ،والنشاط المدرسي ، والاختبارات ،وبنوك الأسئلة الإلكترونية.

خطوات تسجيل دخول منصة مدرستي schools.madrasati.sa

دخول الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة مدرستي.

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول علي الصفحة الرئيسية.

كتابة رقم الهاتف الشخصي بطريقة صحيحة.

تدوين رقم الهوية الوطنية أوبطاقة لإقامة .

الضغط على تأكيد.

سوف تصل رسالة إلى رقم الجوال مدون بها رمز التحقق.

يتم تسجيل البيانات المطلوبة واضغط تسجيل.

يتم فتح صفحة مدون بها كل أدوات منصة مدرستي ليتم اختيار الأداة المطلوب استخدامها.

طريقة الدخول على المقررات الدراسية على منصة مدرستي 2021

يستطيع الطلاب الحصول على المقررات المدرسية بطريقة وخطوات بسيطة كمايلي:

الدخول إلى المنصة schools.madrasati.sa من خلال الرابط المتاح على الإنترنيت. ينم تسجيل اسم المستخدم. كتابة كلمة السر الخاصة بالطالب. كتابة رمز السري المرسل عبر الجوال. اضغط على مربع تسجيل دخول. يتم الدخول إلى الصفحة الخاصة بالطالب المسجل. اضغط على مربع المقررات المدرسية لتظهر جميع المقررات الخاصة بالمواد المطلوب دراستها والمقررة هذا العام.

منصة مدرستي رابط تسجيل حضور 2021

لابد للطالب أن بسجل حضوره على منصة المدرسة من خلال أيفونه تسجيل حضور الحصص ويمكن إثبات الحضور من خلال اتباع هذه الخطوات:

استخدام رابط دخول منصة مدرستي.

تدوين البيانات مثل اسم المستخدم والرمز السري.

أدخال كود التحقق المرسل على الهاتف.

اضغط تسجيل دخول والانتقال إلى صفحتك على المنصة.

اضغط إيقونة التقويم.