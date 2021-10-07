طريقة حجز موعد معرض الصقور والصيد السعودي | تذاكر

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عمر شويل - جدة يمكنك معرفة طريقة حجز موعد معرض الصقور والصيد السعودي من خلال موقع نادي الصيد المنظم للمعرض، وقد تم إنشاء معرض الصقور في مدينة الرياض شمال المملكة العربية السعودية مطلع شهر أكتوبر الجاري للمرة الثالثة لعام 2021، ويهدف لجمع أكبر عدد من هواة الصيد ومحبي الأسلحة والغارمين بتربية الصقور، وفي مقالنا اليوم سوف نقوم بالتعرف على هذا المعرض وكيف يمكن حجز تذاكر وموعد للذهاب إليه.

معرض الصقور والصيد السعودي 2021

ينتظر المواطنين في المملكة قدوم شهر أكتوبر كل عام، بسبب مناسبة افتتاح معرض الصقور والصيد السعودي، وهو المعرض الفريد والأول من نوعه الذي يقام في المملكة فقط ولا يوجد في أي دولة أخرى بالعالم.

وتقوم فكرة معرض الصقور والصيد على إحياء الأفكار التراثية التي عُرف العرب بيها قديماً مثل تربية الصقور والصيد، والتي اشتهر بها الخليج العربي.

ولكن في ظل التطور التكنولوجي ابتعد الكثير من الأجيال عن هذه العادات، لكن مع افتتاح المعرض ستعود الفكرة مرة أخرى للأجيال الحالية.

فإذا كنت ترغب في حجز تذاكر معرض الصقور والصيد فإننا سنتعرف على طريقة حجز موعد معرض الصقور والصيد السعودي وشروط الحضور والفعاليات المهمة.

بالإضافة لحضور الشركات التي تعمل في بيع الأسلحة للتعرف على أنواعها المختلفة، مع التطرق لعالم الصقور بشكل آخر ومعدات الصيد، والكثير من البرامج التي ستقام في المعرض مثل ما يلي:

مساحات تفاعلية للأسر.

أماكن واسعة للرماية.

عرض على سيارات نادي الصيد السعودي.

أقسام لعرض الصقور.

عروض ترفيهية مختلفة.

شركات معدات الصيد والأسلحة.

المتحف الرقمي السعودي.

مواعيد معرض الصقور والصيد السعودي

الأول من شهر أكتوبر عام 2021 هو موعد افتتاح معرض الصقور والصيد السعودي المقابل ليوم 24 لشهر صفر عام 1443، لمدة 10 أيام يظل فيها المعرض يستقبل زواره من جميع أنحاء العالم ومن مواطنين المملكة.

حتى تنسدل الستارة ويغلق المعرض في يوم الأثنين 11 من شهر أكتوبر 2021 بعد عشرة أيام إلى أن يعود مرة أخرى ليفتح أبوابه من جديد في أكتوبر 2022.

ولا يوجد أي شروط للذهاب إلى معرض الصقور والصيد، لكن يجب عليك أولاً أن تقوم بعملية حجز تذاكر معرض الصقور وحجز موعد الذهاب الخاص بك إلا إذا كنت ترغب في معرفة طريقة وشروط شراء أسلحة نادي الصيد السعودي.

طريقة حجز موعد معرض الصقور والصيد السعودي

بعد أن تعرفت على معرض الصقور والصيد الذي يقام في عاصمة المملكة، الآن سوف نقوم بشرح كيف يمكن حجز موعد لحضور المعرض على النحو التالي:

أولًا يتم الدخول إلى منصة معرض الصقور والصيد السعودي.

حدد خدمة “التسجيل في المعرض”.

قم بملأ البيانات المطلوبة وهي: (الاسم – رقم الهوية – البريد الإلكتروني – رقم الهاتف – يوم الزيارة – موعد الزيارة).

قم بالموافقة على الشروط والاحكام.

ثم اضغط على كلمة “تقديم”.

الآن لقد قمت بحجز موعد لحضور معرض الصقور والصيد السعودي، يتبقى عليك شراء تذكرة المرور والذهاب في اليوم المحدد للزيارة، ولكي تتمكن من حجز تذكرة قم بالتالي:

قم بالدخول لرابط معرض الصقور والصيد السعودي.

حدد خدمة “التذاكر”.

يوجد 3 أنواع من التذاكر:

الأولى: سارية الصلاحية طوال مدة إقامة معرض الصقور السعودي بسعر 2500 ريال سعودي.

الثانية: سارية ليوم واحد فقط بسعر 175 ريال سعودي.

الثالثة: تذكرة مجانية لمدة 4 ساعات ليوم واحد فقط.

الرابعة: تذاكر التميز من أبشر وسنتعرف عليها في الفقرة التالية.

حدد نوع التذكرة التي تريد شرائها.

ثم أكمل باقي الخطوات المطلوبة على الموقع.

بهذا تكن قد قمت بعملية حجز تذاكر معرض الصقور والصيد السعودي وما عليك سوى الذهاب في الموعد الذي قمت بتحديده مسبقاً.

بعد أن تعرفنا على طريقة حجز موعد معرض الصقور والصيد السعودي سوف نتعرف على نوع خاص من التذاكر في المعرض مقدمة من نادي الصيد السعودي وهي تذاكر التميز.

يمكنك حجز تذاكر التميز عبر منصة أبشر والتي تتميز عن غيرها من التذاكر فيما يلي:

صف السيارات والركن في مكان مخصص في أرض معرض الصقور والصيد. الاستقبال في صالة خاصة للذين قاموا بعملية حجز تذاكر معرض الصقور المميزة. الشراء عن طريق مكتب خاص بعيد عن الزحام. شراء الأسلحة بدون حجز عكس التذاكر العادية التي تتطلب حجز. مكتب خاص لإصدار تراخيص الأسلحة. حجز موعد بطريقة مباشرة من أبشر.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على طريقة حجز موعد معرض الصقور والصيد السعودي وأنواع تذاكـر الحجز المختلفة.