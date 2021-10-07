سعر البنزين الجديد في السعودية واعلان شركة ارامكو لجدول اسعار شهر اكتوبر 2021

سعر البنزين الجديد في السعودية، مع بداية شهر اكتوبر 2021 الجديد، قد زاد البحث بشكل كبير عن سعر البنزين الجديد في السعودية، حيث ان الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين يتم عرضها لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية مع بداية الشهر الميلادي الجديد، وحاليًا من المقرر ان تصدر الأسعار الجديدة لجميع المواطنين، على ان تنخفض الاسعار في هذا الشهر حسب تقديرات الخبراء، وذلك بسبب انخفاض سعر الدولار إجمالي 0.5$، حيث انه مع انخفاض سعر الدولار فإن سعر النفط العالمي سيقل، وبالتالي فإن سعر البنزين هذا الشهر من المقرر أن ينخفض، حيث ان سعر البنزين الشهري مرتبط بشكل كلي بسعر النفط العالمي، ومع انخفاض سعر النفط العالمي فإن سعر البنزين هذا الشهر من المقرر أن ينخفض ايضًا.

سعر البنزين الجديد في السعودية

من المقرر أن يصدر سعر البنزين الجديد في السعودية في اليوم العاشر من شهر أكتوبر 2021 الجاري، لذلك فإن الأسعار المُحدثة من المقرر ان تظهر في تمام الساعة العاشرة مساءًا من يوم الاحد القادم والذي يوافق يوم 10 أكتوبر 2021، حيث أن شركة أرامكو تقوم بالإعلان عن الأسعار الجديدة في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، على أن يتم البدء بالعمل بتلك الاسعار بدءًا من صباح يوم الاثنين الموافق 11 أكتوبر 2021، ومن الجدير بالذكر ان محطات البنزين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية قد أصبحت مراقبة، وذلك بعد الإبلاغ عن العديد من عمليات زيادة الأسعار الخاصة بـ البنزين والمحروقات عن الأسعار المقررة من قبل الحكومة السعودية وشركة أرامكو ايضًا.

توقعات سعر البنزين الجديد في السعودية

لقد تم الاعلان عن توقعات سعر البنزين الجديد في السعودية من قبل الخبراء والمسؤولين، والتي قد جاءت كالاتي:

المنتج السعر بنزين 91 2.18 ريال سعودي للتر بنزين 95 2.33 ريال سعودي للتر ديزل 0.52 ريال سعودي للتر الكيروسين 0.70 ريال سعودي للتر غاز البترول المسال 0.75 ريال سعودي للتر.

اسعار البنزين في السعودية لشهر سبتمبر