نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إخلاء طرف صندوق التنمية العقاري برقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن كيفية إخلاء طرف صندوق التنمية العقاري برقم الهوية على محرك البحث “جوجل”، وقد أصدر البنك العقاري خدمة إخلاء الطرف إلكترونياً برقم الهوية بغرض التسهيل على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم في الذهاب إلى مقر البنك، وتأتي هذه الجهود ضمن اهتمام الحكومة السعودية بالإعتماد على التقنية الحديثة وتطوير التحول الرقمي وأن تعتمد كافة الوزارات في تقديم خدماتها على التكنولوجيا تطبيقاً لرؤية السعودية 2030م، ولأننا نعلم أهمية صندوق التنمية العقاري بالنسبة للآلاف من الأسر السعودية في مساعدتهم في توفير سكن كريم نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية إخلاء طرف البنك العقاري برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن سداد صندوق التنمية العقاري، فإلى نص المقال.

إخلاء طرف صندوق التنمية العقاري

نوضح لكم الآن طريقة إخلاء البنك العقاري برقم الهوية من خلال عدة خطوات إلكترونية، فقط اتبع الخطوات التالية:

أولاً قم بتسجيل دخولك إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري على شبكة الإنترنت.

على شبكة الإنترنت. ثانياً قم بتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

ثالثاً قم بإختيار خدمة إخلاء الطرف من بين قائمة الخدمات الإلكترونية.

رابعاً قم الآن بالضغط على “طباعة”.

وهكذا تكون قد استخرجت وطبعت إخلاء الطرف من البنك العقاري لتقديمه إلى الجهات المعنية.

البنك العقاري استعلام برقم الهوية

يقدم صندوق التنمية العقاري خدمة الإستعلام برقم الهوية من خلال خطوات إلكترونية على الموقع أولها الولوج إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري ثم اختيار خدمة الإستعلام عن المستفيدين من بين الخدمات الإلكترونية بالموقع، ويتبع ذلك خطوات يُرجى زيارة مقال البنك العقاري استعلام برقم الهوية الذي قمنا بكتابته مُسبقاً للإطلاع على كافة التفاصيل.

وفي نهاية مقالنا نرجو أن نكون وضحنا كافة التفاصيل الخاصة بالبنك العقاري من توضيح كيفية الإستعلام عنه برقم الهوية وكيفية إخلاء الطرف إلكترونياً إلى الإستعلام عن سداد الصندوق، ولأي استفسار أو سؤال يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات بالأسفل، فقط اترك سؤالك وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت