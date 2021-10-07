خدمه تقدير عبر ابشر لكبار السن ومعرفه الشروط وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا

خدمه تقدير عبر ابشر من اهم الخدمات التي يستخدمها المواطنين السعوديين الكبار في السن و ذوي الاحتياجات الخاصة. والتي أعلنت عنها المنصة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان بعض الخدمات التي تسائل عنها المواطنين في الآونة الأخيرة أصدار سجل الأسرة عبر ابشر وكيفيه إصدار سجل أيضا للأمهات بالخطوات الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن تمديد تأشيره الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة عبر منصة ابشر بالخطوات. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للخدمه والتي أعلنت عنها المنصة. كما سوف نقوم أيضا بشرح وتوضيح كيفيه الوصول للخدمه الكترونيا من موقع المنصة الرسمي بالخطوات الصحيحة من خلال هذه المقالة.

خدمه تقدير عبر ابشر

أعلنت منصة ابشر الإلكترونية عن الخدمة والتي تمكن كلا من المواطنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من طلب أي خدمه من خدمات الأحوال المدنية في المنزل. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي داخل المملكة. وتحويل جميع الخدمات الكترونيا والتي يمكن الحصول عنها عبر المواقع الرسمية والتطبيقات والمنصات المعتمدة من المملكة. كما تهدف رؤية المملكة أيضا الرعاية والاهتمام بجميع المواطنين الكبار نظرا لسنهم وتقاعدهم والاحتياج إلي المساعدة و الاهتمام أيضا بذوي الرعاية الخاصة. وأعلنت المنصة أيضا عن المستفيدين من الخدمة وهم المواطنين الكبار في السن وذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

شروط خدمه تقدير

كما أعلنت المنصة عن اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين أيضا والتي نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

إذا كان عمر المستفيد 85 سنه أو اكثر يتم التقديم له مباشره دون الاهتمام بالحالة الصحية له.

أما إذا كان عمر المستفيد اقل من 85 سنه بإرفاق تقرير طبي أو الوثائق التي توضح ذلك.

متاح للمستفيد أن يقوم بطلب اكثر من خدمه في طلب واحد.

خطوات خدمه تقدير

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا. والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: