قرض الزواج بنك التسليف شروط قرض الزواج والأوراق المطلوبة

قرض الزواج من بنك التسليف شروط قرض الزواج والأوراق المطلوبة وهوا ما سوف نتعرف علية ألان. وتمويل الزواج هو احد الخدمات التي بنك التنمية الاجتماعية في السعودية عبر بوابة الخدمات الإلكترونية. وذلك بهدف تشجيع الشباب وتقديم الدعم لهم من أجل الزواج ومواجهة الصعوبات التي تواجههم. كذلك يستهدف قرض الزواج أكثر من مليون مواطن داخل المملكة العربية السعودية. ولكن ما هي شروط قرض الزواج من بنك التسليف والبالغ قيمته ٦٠ ألف ريال لتمويل الزواج. ومن ثم يوضح بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية كافة التفاصيل. وكذلك الشروط الواجب توافرها والأوراق و المستندات المطلوبة للحصول علي التمويل وسوف نتعرف عليها ألان.

شروط قرض الزواج بنك التسليف ٦٠ ألف ريال

ألا يزيد عمر المستفيد عن ٧٠ عاما كذلك ألا يزيد عمر الضامن للتمويل عن ٥٥ عاما وكذلك ألا يزيد الدخل الشهر عن ١٢٥٠٠ ريال سعودي وكذلك يجب أن يكون الزواج للمرة الأولي ويستثني من توفيت زوجته كذلك يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية يجب أحضار عقد الزواج الرسمي لم يمر علية أكثر من عامين كذلك يتم أحتساب فترة التمويل من تاريخ تقديم الطلب

الأوراق والمستندات المطلوبة

بطاقة الهوية الوطنية عقد زواج رسمي مسجل من المحكمة ألا يمر علي عقد الزواج أكثر من عامين كذلك تقديم الاستمارة البريدية عليها توقيع المستفيد كذلك تقديم صورة سجل الأسرة مسجل به الزوجة وكذلك تقديم رقم الحساب المبلغي لتحويل المبلغ كذلك لابد من أحضار تصريح بيانات من وزارة الداخلية

طريقة الحصول علي قرض الزواج

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية من الرابط len.sdb.gov.sa. بعد ذلك الضغط علي أيقونة تمويل الزواج ثم تسجيل رقم الهوية وتاريخ الميلاد في الخانات المطلوبة بعد ذلك يتم مطابقة المعلومات ويجب حضور مقدم الطلب لاستكمال الطلب ثم يرسل المستفيد الأوراق المطلوبة عن طريق البريد السعودي بعد ذلك يتم مراجعة الطلب والتأكد من الأوراق والبيانات ثم يتم تحويل مبلغ القرض إلي حساب المستفيد في موعد أقصاه ١٠ أيام.

وفي الختام نكون قد أوضحنا طريق الحصول على تمويل الزواج وكافة الأوراق المطلوبة. ويمكنك الاطلاع أيضآ علي شروط الحصول على قرض أفق وتمويل حتي ١٠ مليون ريال