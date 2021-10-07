رابط منصة الاختبارات المركزية الالكترونية.. طريقة تسجيل دخول بحساب مايكروسوفت

تم توفير رابط منصة الاختبارات المركزية كجزء أساسي لتعزيز المهارات للطلاب، حيث تعد منظومة متكاملة تسمح للطلاب بأداء الاختبارات إلكترونيا، تشرف عليها وزارة التعليم ومتاحة عبر منصة مدرستي، الغرض الرئيسي منها إيجاد نظام تقييم يعزز المهارات ويطور مستويات الإدراك للطلبة حيث يولي اهتماما بمعرفة أوجه القصور لديهم ومكامن القدرة لتشخيص أي صعوبات في التعلم. وتستهدف طلبة مراحل الثاني الابتدائي حتى الأول الثانوي في المواد الأساسية وهي العربية، الإنجليزية، الرياضيات، العلوم، ويكون التسجيل في المنصة بحساب مايكروسوفت لتسجيل الدخول.

أهداف منصة الاختبارات المركزية

القيام بطريقة تقييم نوعية للوقوف على التحصيل ألأكاديمي للطلاب فيما يخص المعارف والمهارات.

دعم نشاط المعلمين في تقويم وتحسين الفهم المتعمق لطلابهم وطالباتهم

تطوير الخطط التدريسية للانفتاح على إصلاح مناهج التعليم الأساسية ونواتجه التعليمية.

تنويع القرارات التعليمية لصالح نمو الطلبة والدفع باتجاهات التعليم بشكل أفضل

تسجيل دخول منصة الاختبارات المركزية

أتاحت وزارة التربية والتعليم آلية لدخول منصة الاختبارات المركزية إلكترونياً، تتمثل في الآتي

الدخول الى منصة مدرستي ثم النقر على الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب، او الدخول الى منصة الاختبارات المركزية بشكلّ مُباشر.

بعد تسجيل الدخول لمنصة مدرستي باسم المستخدم وكلمة المرور، يتم الضغط على أيقونة الاختبارات في الصفحة الرئيسية.

بعد الضغط على ايقونة الاختبارات ستجد الاختبارات المركزية أنقّر عليها فقط

قم بالنقر على الدخول بحساب مايكروسوفت وأدخل اسم المستخدم والنقر على next، وإدخال كلمة المرور

بعد إكمال الخطوات السابقة، يكون الطالب أنهى تسجيل الدخول لمنصة الاختبارات المركزية بنجاح، ويتبقى عليه بدء الاختبارات للسماح بتقييم مهاراته والتي تتلخص خطواتها في السطور القادمة، هي

طريقة بدء الاختبارات

بعد تسجيل الدخول الى منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية بنجاح

النقر على اجراء الاختبار أسفل لوحة المعلومات المتضمنة ما يلي

صورة الطالب

اسم الطالب

كود الطالب

اسم المدرسية

اسم المستخدم

تعليمات وإرشادات يجب قراءتها لفهم آلية حل الاختبارات ومدة الاختبار وعدد الأسئلة وكيفية الإجابة عليها

النقر على بدا الاختبارات

تظهر الأسئلة على جانبين ويمكن ان ترى الوقت المحدد للإجابة على أسئلة الاختبارات قبل انتهاء الوقت أعلى يسار الشاشة

الضغط على حفظ والنقر على التالي للانتقال الى السؤال التالي

الضغط على إنهاء الاختبار، ثم الضغط على “نعم” تأكيداً على طلب إنهاء الاختبار، علماً انه سيتم تبيان عدد الأسئلة التي قمت بالإجابة عليها مع تذكير بأنك بمجرد إنهاء الاختبار لن تستطيع الإجابة على الأسئلة مرة أخرى

رابط منصة الاختبارات المركزية الالكترونية

تم تدشين رابط منصة الاختبارات الالكترونية بالتعاون مع وزارة التعليم وهي رابط مخصص للويب ينقلك الى المنصة المذكورة، للاستفادة من أداء الاختبارات من المنزل بشكل الكتروني، حيث يقوم الطالب بالانتقال الى واجهة تسجيل الدخول على هذا الرابط المباشر، ويتم التسجيل من خلال الربط بحساب مايكروسوفت ويتطلب إدخال اسم المستخدم أو الايميل ثم كلمة المرور السرية في الخانات المخصصة لذلك.