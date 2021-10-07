نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعفاء بنك التسليف 1443 لباقي الاقساط برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف السعودي أحد أهم البنوك السعودية التي تقدم الكثير من المساعدات المالية للمواطنين، فيقدم البنك قروض متنوعة تتناسب مع احتياجات المواطنين، فبنك التسليف يضع بعض الشروط والمعايير التي يجب الالتزام لها ليستطيع المواطن الحصول على القرض المناسب له للبدء فى المشروعه الخاص.

الأوراق المطلوبة لتقدم بطلب اعفاء بنك التسليف 1443

سنوضح لكم الأن الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها للحصول على الموافقة على طلب الاعفاء من سداد أقساط قرض التسليف:

تقديم مذكره توضح الوضع المعيشي والمالي للمواطن.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

تقديم البطاقة العائلية.

تقرير طبي خاص بالمتقدم بالطلب.

التوقيع على الطلب.

إرسال الأوراق والطلب المقدم لديوان الملكي عن طريق البريد.

خطوات الاستعلام عن أقساط بنك التسيف برقم الهوية

أولاً الدخول على موقع بنك التسليف.

تسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

ادخال كلمة المورو ورمز التحقيق.

الدخول على أقساط القروض.

وسوف تصل إلى كافة المعلومات التي ترغب فى التعرف عليها الأن.

شروط الموافقة على طلب اعفاء بنك التسليف

تقديم الاوراق اللازمة للحصول على طلب الاعفاء.

يشترط أن يكون المقدم على الطلب سعودي الجنسية.

أن يكون المقدم على الطلب لبس عليه أي ديون أو قروض أخري.

تقديم الضمانات التي يطالب بها بنك التسليف للموافقة على طلب الاعفاء، من ضمنها التقرير الطبي وتقرير الوضع المالي والمعيشي للمواطن.

رقم بنك التسليف المجاني

أوضح بنك التسليف السعودي الرقم المجاني الخاص به والذي يمكن من خلاله التواصل مع البنك لطلب المساعدة المالية أو للاستفسار عن الأمور الأخرى الخاصة بطلب الاعفاء عن القرض، وهو: 920008002

كما يمكن التواصل مع البنك عن طريق البريد الالكتروني الخاص به [email protected] من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ظهراً.

كما يمكن التواصل مع البنك من خلال فروعه المختلفة والمنتشرة فى انحاء المملكة، فيمكن التوجه إليها والاستفسار عن كل ما هو متعلق بقروض بنك التسليف وشروط الاعفاء من الأقساط.

نتمنا أن نكون قد أفدناكم، وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بقروض بنك التسليف المختلفة والمتنوعة والتي نرحب بها دائما.