تحديث معلومات جواز السفر عبر منصة ابشر أعمال ومعرفه شروط وخطوات الخدمة

تحديث معلومات جواز السفر عبر ابشر أعمال من اهم الخدمات التي تقدمها المنصة لأصحاب المؤسسات. كما أعلنت عنها المنصة أيضا عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية وخاصه موقع تويتر. بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان أيضا عن بعض الخدمات التي ثار التساؤل عنها في المملكة من ابشر أعمال مثل إنشاء تفويض وإلغاءه عبر منصة ابشر أعمال بالخطوات التي تم الإعلان عنها. كما تم الإعلان أيضا عن طلب تقرير مقيم من ابشر وابشر أعمال أيضا بالخطوات لكلا منهما. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح لخدمه بجميع متطلباتها والشروط التي تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم بشرح وتوضيح كيفيه الحصول علي الخدمة الكترونيا بالخطوات الصحيحة.

تحديث معلومات جواز السفر

أعلنت المنصة عن اخدمه الإلكترونية والتي تمكن أصحاب العمل من تحديث معلومات الجوازات للعمال الذين يعملن في المنشأة لديهم بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه بعد الانتهاء من تجديده. كما أعلنت المنصة عن المستفيدين وهم أصحاب المؤسسات بالمملكة ومده تنفيذ الخدمة فوريه من خلال المنصة. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا من خلال المواقع الرسمية والتطبيقات المعتمدة.

شروط تحديث المعلومات

كما أعلنت المنصة عن اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيد لكي يتم تنفيذ الخدمة بنجاح. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال الأتي:

التأكد من عدم وجود مخالفات مروريه علي سجل الإقامة المراد تسجيله لديه.

يتم تحديث الجواز من قبل صاحب العمل الخاص به أو مفوض له إذا وجد تفويض.

لن يتمكن العامل من تحديث بيانات جوازه.

يتم التحديث كل 5 سنوات فقط عبر ابشر.

في حاله كانت مده الجواز المتبقية في الصلاحية اكثر من سنه ميلادية لا يتم التحديث.

تواجد المستفيد داخل أراضي المملكة السعودية.

عدم تسجيل المستفيد كمتغيب عن العمل.

يتم الحصول علي الخدمة أيضا من خلال حساب صاحب عمل.

خطوات تحديث بيانات الجواز

بالإضافة إلي ذلك تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي الخدمة الكترونيا والتي نوضحها لكم من خلال الخطوات الأتية: