عروض اكسترا على ايفون 13 برو ماكس بـ434 ريال شهريا بخصم 100% للفائدة

عرض خرافي من اكسترا على ايفون 13 برو ماكس عند شرائه بنظام التقسيط بأي مساحة تخزين متاحة على المتجر سواء كانت الـ 128، 256، 512 أو 1 تيرا، حيث يمكنك عزيزي القارئ الآن شراء ايفون 13 برو max من خلال تقسيط سعر الجوال الكاش وهو 5199 ريال لـ iphone 13 pro max الذهبي بمساحة 128 جيجا على 12 شهر بخصم 100% على الفائدة، ونشرنا قبل ذلك مقالة بعنوان أقوى اختبار لقوة احتمال ايفون 13 برو max.

ايفون 13 برو ماكس لدى اكسترا بـ434 ريال شهريا بخصم 100% للفائدة

يمكنك شراء ايفون 13 برو max الهاتف الأكثر مبيعا لدى اكسترا حاليا مقابل دفع قسط شهري هو:

434 شهريا لمدة 12 شهر، للنسخة الـ 128 جيجا.

وأيضا يمكنك شراء ايفون 13 برو ماكس الـ 512 مقابل 474 ريال شهريا.

وفي الوقت نفسه هاتف iphone 13 pro max الـ1 تيرا متاح للتقسيط على عام بدون فائدة مقابل 641 ريال شهريا.

شروط الاستفادة بعروض اكسترا على ايفون 13 برو max

يجب أن تتجاوز الفاتورة مبلغ 3500 ريال.

وفي الوقت نفسه يجب أن يكون الشراء من خلال بطاقات البنوك المشاركة في العرض.

البنوك المشاركة في العرض هي بنك الرياض، بنك ساب، بنك العربي، البنك السعودي للاستثمار.

وأيضا هناك البنك الأهلي السعودي، بنك الجزيرة، مصرف الراجحي، بنك الإمارات الوطني.

العرض متاح على مصرف الراجحي ولكن لفترة تقسيط 6 شهور فقط ويتم احتساب فائدة إذا تم التقسيط على العام.

بعد تنفيذ عملية الشراء يجب على العميل التواصل مع المصرف الخاص به وطلب تقسيط المعاملة وسوف يتم تفعيل العرض.

موعد انتهاء عروض اكتسرا على هاتف ايفون 13 برو max

يسري هذا العرض حتى يوم 26 أكتوبر من عام 2021.

الهواتف المشمولة في العروض لدى اكسترا