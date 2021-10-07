نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام فارس الترقيات.. طريقة تقديم طلب ترقية نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام فارس الترقيات ، أتاحت وزارة التعليم السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على خدمة المعلمين والمعلمات في المملكة والتسهيل عليهم من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية، والذي يتمتع بالعديد من الخدمات المجانية لجميع المعلمين مثل حركة النقل الداخلي والخارجي، ونتطرق خلال هذا المقال لتقديم طريقة طلب ترقيه في نظام فارس الخدمة الذاتية 1443، والتي يبحث عن معرفتها الكثير من المعلمين والمعلمات الآن تزامناً مع تفعيل نظام فارس الجديد.

نظام فارس الترقيات

طلب ترقيه نظام فارس ، قامت وزارة التعليم السعودية تزامناً مع انطلاق الخدمات الإلكترونية العديدة عبر نظام فارس الجديد وفي إطار عملية تسهيل الخدمات من الموظفين بتوفير خدمة طلب ترقية في نظام فارس بالنسبة للمعلمين العاملين في قطاع التعليم. ويكون بإمكان المعلم أو المعلمة القيام بتقديم طلب ترقية لمدير المدرسة بطريقة سهلة من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية.

وتأتي ضمن الخدمات الإلكترونية التي يُقدمها نظام فارس الخدمة الذاتية التعريف بالراتب وكشف الراتب، وسبق أن تعرفنا معكم على كيفية استخدام هذه الخدمة الإلكترونية التي توفر الكثير من الوقت والجهد على المعلمين وتعمل على تيسير كافة الأمور المتعلقة بالرواتب الخاصة بالمعلمين والمعلمات.

طريقة تقديم طلب ترقية نظام فارس 1443

نستعرض عليكم الآن طريقة تقديم طلب ترقيه في نظام فارس الخدمة الذاتية. والتي تخص المعلمين والمعلمات، وذلك من خلال عدد من الخطوات السهلة والبسيطة التي تتطلب أولا تسجيل الدخول لنظام فارس الخدمة الذاتية. وتتمثل الخطوات المتبقية في التالي:

أولًا يتم الدخول على ( رابط نظام فارس ).

تسجيل دخول نظام فارس بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار أيقونة صلاحية الترقيات.

اختيار بطاقة الترقية بالمدة.

مليء البيانات المطلوبة في بطاقة الترقية.

اختيار أيقونة البرنامج.

ملء البيانات التابعة للمؤهلات والشهادات العلمية للموظف.

اختيار مؤهل أو شهادة حديثة.

تحميل المرفقات والمستندات العلمية من الحاسب الآلي.

نقوم اختيار أيقونة البرنامج.

اختيار حفظ البيانات.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم نظام فارس الترقيات ، وطريقة تقديم طلب ترقية نظام فارس الخدمة الذاتية. وجدير بالذكر أن نظام فارس الخدمة الذاتية 1442 يوفر العديد من الخدمات الإلكترونية للمعلمين والمعلمات والتي منها: تقديم طلبات إجازة، طلب تعديل موعد بدء الإجازة، تقديم طلبات البدلات.