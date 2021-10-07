نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع حساب المواطن الدفعة 47 وأهم شروط إيداع حساب المواطن عبر ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المدنيين في ذاك الميعاد في جميع أنحاء المملكة السعودية عن ميعاد إيداع حساب المواطن و أبرز شروط إيداع حساب المواطن، إذ يقترب توقيت صرف المؤازرة الذي يقدمه برنامج حساب المواطن الدفعة المختصة بشهر تشرين الأول الحاضر 2021، لذا تزداد رغبة المتقدمين للاستحواذ على الدعم في التعرف على تفاصيل الصرف، وسوف نقوم باستعراض عن طريق تلك السطور ميعاد صرف دفعة شهر أكتوبر من حساب المواطن ومحددات وقواعد الأهلية.

موعد إيداع حساب المواطن وأهم شروط إيداع حساب المواطن عبر ca.gov.sa

تستطيع التعرف بكل سهولة علي موعد ايداع الدفعة 47 من حساب المواطن من خلال الخطوات التالية بدون اي مشاكل

قم بالدخول علي الموقع الرسمي لحساب المواطن

ثم يتم اختيار شارة البحث والاستفسار عن إيداع حساب المواطن والتأكد من الأهلية.

كتابة رقم التعريف الشخصي والبيانات المطلوبة على نحو صحيح.

يجب عليك الضغط على رمز البحث والاستفسار عن الأهلية

مزايا الاشتراك في حساب المواطن شهرياً

• كل عائلة يقل دخل أفرادها الشهري عن 20160 ريال تستحق العون.

• عوض 100% لأصحاب الكسب المتدني بـ 1200 ريال كل شهرً (الربح من 0 – 11999 ريال كل شهرً).

• عوض 75% لأصحاب الكسب الوسطي بـ ألف ريال كل شهرً (الربح من 12000 – 15299 ريال كل شهرً).

• عوض خمسين% لأصحاب الكسب فوق المتوسط بـ ستمائة ريال كل شهرً (الربح بين 15300– 20159 ريال كل شهرً).

كل هذه تعتبر مزايا للمشتركين في حساب المواطن حيث يعتبر حساب المواطن بمثابة دخل شهري ثابت لتقديم يد العون الي كل مواطن سعودي غير قادر علي ظروف الحياة

محددات وقواعد الالتحاق في حساب المواطن

من أكثر محددات وقواعد برنامج حساب المواطن، هي تجزئة الشرائح على حسب 5 أنواع، ألا وهي:

النوع الأولي : ممن رواتبهم من صفر حتى 8699 ريال سعودي.

النوع الثانية : ممن رواتبهم من 8700 إلى 11999 ريال سعودي.

النوع الثالثة : ممن رواتبهم من 12000 إلى 15299 ريال سعودي.

النمط الرابعة : ممن رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال سعودي.

النوع الخامسة : “لا يستحقون المؤازرة”، وهم ممن رواتبهم فوق 20160.

يعتبر حساب المواطن من البرامج التي ساعدت اصحاب الدخل البسيط في عيش حياة كريمة، وساعدهم في ظروف حياتهم اليومية من اكل وشرب وحياة عادلة