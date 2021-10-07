نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تقديم طلب ترقية نظام فارس للترقيات الخدمة الذاتية المتاحة لجميع المعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تقديم طلب ترقية نظام فارس للترقيات ، لقد قدمت وزارة التربية والتعليم التابعة للمملكة العربية السعودية بتقديم العديد من ، الخدامات الإلكترونية من أجل تسهيل عمليات كثيرة للمعلمين والمعلمات الموظفين بالوزارة ، كان من أهم هذه الخدامات هو نظام فارس الخدمة الذاتية ، ومن خلال الأسطر القادمة سوف نطرح لك عزيزي القاريء العديد من المعلومات حول نظام فارس الجديد تابعوا.

خطوات تقديم طلب ترقية نظام فارس1443

الأن عزيزي القاريء سوف نطرح لكم ، بعض الخطوات البسيطة الذي سيتاح من خلال متابعتك لها ، الحصول علي الترقية المقدمة من نظام فارس الجديد ، الذي قامت الوزارة بوضعه من أجل دعم جميع المعلمين والمعلمات في جميع المدارس والمراحل الدراسية المختلفة ، الذي سيكون أولي الخطوات هو أن يقوم المعلم بتسجيل الدخول علي الصفحة الراسمية الخاصة ب نظام فارس الخدمة الذاتية والخطوات التالية كالتالي :

أولا قوم بتسجيل الدخول علي الرابط الخاص ب نظام فارس الترقيات . ثانيا يجب علي المعلم بتسجيل الدخزل علي نظام فارس ، عن طريق تسجيل اسم المعلم المستخدم والرقم السري الخاص به . ثم قوم بالضغط علي الخانة المخصصة لصلاحية الترقيات. كذلك سوف تقوم باختيار بطاقة الترقية بالمده التي ترغب فيها. ثم قوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة في البطاقة الخاصة ب نظام فارس ترقيات . حدد ايقونة البرنامج . ثم قوم باستكمال البيانات المطلوبة مثل ، الدرجة العلمية والشهادة لدي الموظف . تحديد المؤهل والشهادة . ثم قوم برفع المستندات المطلوبة في ترقية نظام فارس . قوم باختيار ايقونة البرنامج. ثم اضغط علي خانه حفظ البيانات .

نظام فارس الجديد للمعلمين

حيث قامة الشؤن المختصة التابعة لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ،باتاحة نظام ترقية فارس من ضمن البرامج التي اطلقتها الوزارة من خلال ، الخدامات الإلكترونية من خلال برنامج فارس الجديد، وذلك من أجل تسهيل العديد من الخدامات لجميع الموظفين بالوزارة ، وكان من أهم ذلك الخدمات خدمة نظام فارس الخدمة الذاتية ، وذلك يتيح لهم تقديم طلب ترقية للمدير، بخطوات سهلة وبسيطة من خلال الدخول علي نظام فارس لجميع المعلمين والمعلمات بالقطاع التعليمي السعودي.

الأن عزيزي القاريء نكون قد أنتهينا من مقالة اليوم ، الذي قومنا من خلالها بتقديم جميع المعلومات المتعلقة ب طريقة تقديم طلب ترقية ، وماهو نظام فارس الجديد المقدم من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية ، نتمني أن نكون قد أفدناكم.