خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي عبر موقع وزارة الموارد البشرية

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي ، من أكثر ما يشغل المواطنين هذه الأيام هو تحديث بيانات الضمان الاجتماعي بعد أن دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية كل المستفيدين من الضمان الاجتماعي لتحديث البيانات، وهذا ضمن حملة ” حدث بياناتك ضمان أمانك، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي:

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

تم تحديد خطوات تحديث البيانات كالتالي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة والدخول إلى الحساب الشخصي.

انقر على الملف الشخصي.

ومنه اختر تحديث البيانات وراجع البيانات وفقًا للمستجدات ( محل الإقامة وعنوان السكن ورقم الهاتف وتفاصيل الحالة الاجتماعية وغيرها.

من ثم النقر على إرسال الطلب.

قبل أيام أطلقت الوزارة حملة تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي حتى يسارعون لتحديث البيانات عبر البوابة الإلكترونية دون الذهاب لفرع الضمان، وقالت الوزارة أن الحملة تأتي ضمن سعي الوزارة الدائم والحثيث لرفع مستوى الخدمة وجودتها وأيضًا تطوير آليات الدعم لأكبر عدد من الفئات .

معاش الضمان الاجتماعي

عبارة عن برنامج يتم صرف مبلغ من المال من خلاله شهريًا لفئة معينة من مواطني المملكة ويقتصر على المواطن السعودي المقيم بالمملكة فقط، كما تتوافر عدة شروط للتسجيل للحصول على المساعدة المقطوعة والضمان الاجتماعي، فالتسجيل مقتصر على الأيتام والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وأسر المساجين والهاربين ومن لم يتوافر لديهم وثيقة جنسية سعودية ومعهم بطاقة تنقل.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي

لابد التقديم للأسر محدودة الدخل.

لحالات العجز المؤقتة.

لأسر الهاربين والمساجين والأيتام.

للأرامل والمطلقات.

لأسر المهاجرين والمتغيبين.

الفئة غير المشمولة في الضمان الاجتماعي..

يكون التقديم للمواطنين لا تقل أعمارهم عن 35 عام.

لمن لا يملكون سجلات تجارية.

لعدم وجود المهنة أو الوظيفة للمتقدم.

لأصحاب الدخل المحدود.

وتُصرف المساعدات لفترات محدودة.

الفئات التي يشملها الضمان الاجتماعي

زوجة الغائب أو المفقود.

الزوجة المطلقة أو المعلقة أو المهجورة أو الأرملة.

الأيتام يتم الأب أو يتم الأبوين.

أسرة المدمن.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

كبار السن.

التسجيل في الضمان الاجتماعي لمعرفة خطوات تحديث بيانات الضمان