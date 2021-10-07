نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ضمانات تمويل 50000 ريال سعودي بدون تحويل راتب وبدون كفيل في المقال التالي
تمويل شخصي سريع، حيث تقوم البنوك والشركات بالمملكة العربية السعودية بتقديم جميع التمويلات الشخصية وتمويل عقاري، كما يتوفر تمويل سيارات وبأفضل الأسعار التي تتناسب مع الجميع، فقد التمويلات النقدية من أكثر التمويلات التي يتم البحث عليها بصفة مستمرة، والتي يهتم بها المواطنون عند إعلان البنوك والتمويلات عليها، والتي سوف نقوم بتوضيحه عن افضل تمويل قدم داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشروط ميسرة ويسهل توفيرها لدي المواطنين الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي.
تمويل شخصي نقدي لجميع المواطنين بالمملكة
يقدم التمويل من منصة سلفة الإلكترونية التي تعرف داخل المملكة العربية السعودية، والتي يقدم التمويل لامتلاكه العديد من المزايا التي تسهل علي جميع المواطنين السعوديين الحصول عليه، والتي سوف نوضح اهم الشروط اللازم توافرها.
- يقدم التمويل من منصة سلفة بتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- يقدم التمويل من منصة سلفة بدون شرط تحويل الراتب الشهري ولا يشترط لوجود كفيل.
- التمويل بهامش ربح تنافسي.
- متاح التمويل لجميع المواطنين السعودين.
- تتميز منصة سلفة بسرعة إنهاء الإجراءات، حيث يمكن للمواطن المتقدم علي التمويل الشخصي الحصول عليه خلال دقائق بعد إتمام توافر جميع الشروط اللازمة.
- التمويل يصل إلي 5000 ريال سعودي.
شروط الحصول على التمويل الشخصي
من المعروف أن تمويلات منصة سلفة السعودية تعد من أكثر التمويلات المتساهلة التي يسهل الحصول عليها، حيث أنها تقدم بأسهل الشروط التي يستطيع جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل توافرها، والتي سوف نقوم بتوضيح جميع الشروط كالتالي:
- يتوفر التمويل من منصة سلفة الإلكترونية لجميع المواطنين الحاملين الجنسية السعودية فقط.
- يشترط أن لا تقل مدة خدمة العمل للمواطن الموظف الحكومي عن ثلاثة أشهر حتي يتم الموافقة على التمويل الشخصي.
- يلزم أن لا تقل مدة خدمة العمل للعميل المتقدم التي يعمل بالقطاع الخاص عن ستة أشهر، وذلك من أجل أن يتم الموافقة على التمويل الشخصي.
- يجب أن لا يقل الراتب الشهري لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي عن 4000 ريال سعودي.
- يقدم التمويل بقيمة 1000 ريال سعودي كحد أقصى، 5000 ريال سعودي
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