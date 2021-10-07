30 ألف ريال قرض للسعودي والمقيم والمتقاعد والعسكري بدون ضمانات

قرض بدون ضمانات، بدون تحويل راتب وبدون كفيل، حيث يقدم التمويل من احد الشركات المعروفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية وبدون ضمانات، فقد يهتم الكثير من المواطنين عند رغبتهم في التقديم علي التمويل الشخصي علي أن يكون التمويل مقدم بدون كفيل، وبدون تحويل راتب، حيث يقدم التمويل من شركة اكسترا المعروفة بالمملكة العربية السعودية والتي تقدم تمويل، من افضل التمويلات التي قدم بالمملكة، والتي تتناسب مع جميع الفئات سواء المواطن السعودي أو المتقاعد عن العمل، أو العسكري، كما يتوفر للمقيم بالمملكة العربية السعودية، سوف نذكر لمن من خلال مقالنا كيفية التقديم علي التمويل الشخصي المقدم لجميع الفئات بالمملكة السعودية، وما الشروط الواجب توافرها عند التقديم علي التمويل الشخصي.

كيفية التقديم علي التمويل الشخصي

يمكن لجميع المواطنين الحصول علي التمويل الشخصي من خلال التقديم عبر الأنترنت، حيث قامت شركة اكسترا السعودية بتوفر رابط التقديم لكي يتمكن عملاءها من التقديم بكل سهولة، حيث أننا قد أوضحنا أن التمويل المقدم متاح لجميع المواطنين سواء السعودي أو المقيم ولا يتطلب لوجود ضامن وبدون تحويل راتب، وسوف نقوم برابط التقديم ونوضح كيفية التقديم علي التمويل الشخصي.

يمكن للعميل التقديم علي الرابط الإلكتروني التابع لشركة اكسترا السعودية، ثم يقوم العميل بالتقديم علي التمويل الراغب في الحصول عليه. لا بد من تقديم الهوية الوطنية السعودية والإقامة للوافدين. يجب تقديم العنوان الوطني والتحقيق من رقم الهاتف.

التمويل الشخصي المقدم من اكسترا السعودية

كما أوضحنا من خلال الفقرة السابقة أن التمويل المقدم يتناسب مع جميع المواطنين بالمملكة السعودية، حيث وضعت شركة اكسترا العديد من المزايا الهامة التي تسهل علي المواطن الحصول علي التمويل الشخصي، حيث يقدم التمويل من شركة اكسترا بتوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية، كما يقدم التمويل الشخصي بدون ضمانات بدون تحويل راتب وبدون كلفة اجل، حيث تتميز شركة اكسترا بأنها تقدم التمويل فوري، يمكن للعميل الحصول علي خلال دقائق، بعدما يتم توافر الشروط التي وضعتها شركة اكسترا عند إعلانها علي التمويل الشخصي، والتي يمكنك أن تتعرف علي جميع الشروط التي وضعتها شركة اكسترا من خلال مقال سابق، والتي يعد من ضمن مزايا التمويل انه يقدم بأفضل فترة سداد تصل إلى 24 شهرا من بعد الحصول علي التمويل.