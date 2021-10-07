قرض شخصي 50 الف ريال للفئة محدودة الدخل بأقل راتب

يقدم البنك السعودي للاستثمار تمويل شخصي للمتقاعديين بدون كفيل بمبلغ 50 ألف ريال كحد أدني ويصل الي مليون ونصف، حيث يقوم البنك بتوفير مبالغ كبيرة لمساعدة المتقاعدين بإقامة المشروعات الكبيرة لمساعدتهم في ظروف الحياه الصعبة والسعي في بناه حياه أفضل بمشاريع جديدة، ومن خلال هذا المقال نقدم لكم التفاصيل الخاصة بتمويل البنك السعودي للاستثمار.

مميزات التمويل الشخصي من البنك السعودي للاستثمار للمتقاعدين بدون ضمانات

يوفر البنك السعودي للاستثمار تمويل شخصي بدون كفيل أو ضامن للموطنين السعوديين والمقيمين المتقاعدين، حيث يبدأ التمويل بمبلغ 50 الف ريال سعودي ويصل الي مليون ونصف بشروط سهلة وميسرة، بفترة سداد طويلة ومرنة، ويتميز تمويل البنك السعودي للاستثمار بمميزات كثيرة وسوف نقدم لكم مزايا التمويل الشخصي للمتقاعديين:

تمويل البنك السعودي للاستثمار المتوفر للمتقاعديين من السعوديين والمقيمين يتميز بأنه تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة الاسلامية ومعتمد من الهيئة الشرعية وأيضاَ تابع لمؤسسة النقد العربي.

تمويل شخصي يبدأ بمبلغ 50000 ريال سعودي كحد أدني، ويصل الي مليون ونصف ريال سعودي، بشروط سهلة وتسهيلات في اتخاذ الاجراءات.

يمنح البنك للعميل تأمين تكافلي مدي الحياه وفي حالة إذا حدث وفاه العميل لاقدر الله أو حدث عجز كلي للعميل ولم يستطع العمل يقوم البنك بأعفائه من المديونية.

تمويل شخصي ولا يشترط كفيل أو غارم.

يمكن للعميل الحصول علي التمويل مرة أخري عند سداد العميل نسبة من الأقساط الشهرية الملزم بها، كما يمكن الحصول علي تمويل إضافي في حالة زيادة الدخل الشهري للعميل.

توافر الشروط وتقديم الاوراق والمستندات حتي يتم الحصول علي تمويل شخصي وفوري للمتقاعديين بدون كفيل أو ضامن من البنك السعودي للاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

الاوراق المطلوبة للحصول علي تمويل التقاعديين