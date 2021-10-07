متطلبات تجديد الهوية الوطنية وخطوات حجز موعد التجديد

متطلبات تجديد الهوية الوطنية اكثر ما يشغل عقول المواطنين بالمملكة وغيرهم لكونها أثبات رسمي من الحكومة السعودية للحاملها، وتعد الهوية الوطنية مستند رسمي من وزارة الداخلية التي أصدرت تجديد الهوية الوطنية الكترونى من خلال تعبئة النموذج بعد انتهاء صلاحية الهوية الوطنية والذهاب لتقديم الوثائق في الموعد المحدد، كما أن يوجد حجز موعد الجديد وكذلك شروط التجديد ويتم أصدارها عند سن 15 عام ويكون بها بيانات الاسم والجنسية والوظيفة وكذلك تاريخ الانتهاء، لذلك وجدت متطلبات لتجديد الهوية الوطنية وأيضا للنساء غير يمكن تجديد الهوية الوطنية أون لاين دون الذهاب إلى المكاتب للإنهاء اجراءات التجديد توفيرا للوقت والجهد المبذول، كما ان وزارة الداخليه السعودية تقدم العديد من خدمات الخاصة بتجديد الهوية ككيفية تجديد هوية زائر وطريقة الاستعلام عن هوية زائر برقم الهوية، كما تقدم وزارة الداخلية بالمملكة نموذج تجديد بطاقة الهوية بشكل إلكتروني من خلال موقعها الرسمي، ويعد النموذج الخاص بتجديد بطاقة الاحوال المدنية أحد النماذج الضرورية للمواطنين، فهي مستند تعريفي يتم إصداره لمن يبلغ أكثر من 15 عامًا يستخدمها في التنقل ويقدمها أمام الجهات الحكومية والخاصة، وهذا نموذج تجديد البطاقة يمكن تحميله.

متطلبات تجديد الهوية الوطنية

وضعت المملكة العديد من المتطلبات وتتمثل المتطلبات التي يجب توافرها من أجل تجديد الهوية الوطنية هي:

الدخول للموقع الإلكتروني منصة أبشر. تسجيل استمارة رقم ٥٦ وملئ كافة البيانات المطلوبة. طباعة نموذج استمارة ٥٦. ألا يقل عمر المتقدم عن ١٥ عام. عدد أربع صور شخصية ٤×٦ حديثة. إحضار الهوية القديمة وصورة منها عند التجديد. وجود صورة من سجل الأسرة. في حالة وفاة الأب يجب إحضار صورة من صك حصر الإرث وصورة منه أيضا. في حالة الزواج وجود صورة من السجل الرسمي للعائلة. تجديد الهوية الوطنية فور انتهائها وإلا يتم تعرض المواطن للغرامة المقررة وهي١٠٠ ريال سعودي.

خطوات حجز موعد تجديد الهوية الوطنية

الدخول للموقع الإلكتروني منصة أبشر. كتابة بيانات المطلوبة والتأكد من صحتها. تسجيل رقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي. أما للوافد السعودي فيتم تسجيل رقم الإقامة الخاص به. يتم تسجيل التاريخ الميلاد الخاص بالمتقدم لتجديد الهوية سواء كان هجري أو ميلادي. تسجيل الرمز المرئي التحقق. الضغط على التحقق من بياناتي. اختيار حجز المواعيد. يتم اختيار الفرع المناسب والأقرب له من أجل القيام بتقديم المستندات الخاصة به. الضغط على تأكيد لقبول الطلب.

كيفية تجديد هوية زائر

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. تسجيل الدخول عن طريق تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق. انقر فوق تسجيل الدخول. سيصل رمز لتأكيد تسجيل الدخول إلى الجوال. أدخل الرمز في المكان المخصص. اختيار الخِدمات الإلكترونية. الضغط على الجوازات من القائمة. الضغط على تمديد تأشيرة الزيارة الاستثنائية لليمنيين. الضغط على زر متابعة لاستكمال عملية التجديد. الضغط على أيقونة اسم الزائر والضغط على زر اختيار. يجب قراءة كافة الشروط والأحكام الموضوعة من قبل الوزارة ثم الموفقة عليها. يتم التأكيد على تمديد تأشيرة الزيارة بواسطة قراءة كافة البيانات السابقة جيداً الضغط على إغلاق

والجدير بالذكر يستطيع أي مواطن موجود بالمملكة الاستعلام عن صلاحية الهوية الخاصة به ومعرفة موعد انتهائها وتجديدها أيضا بحيث يتم ذلك من خلال منصة أبشر ويجب التعرف على المواعيد من أجل عدم التعرض للغرامات أو المسائلة القانونية، كما يمكن الاستعلام عن رصيد الضمان الاجتماعي في السجل المدني ورقم الهوية وغيرة الكثير من الاستعلامات الخاصة برقم الهوية الوطنية.