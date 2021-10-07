قرض شخصي فوري بدون الحاجة إلى تحويل الراتب بأقساط مرنة

قرض شخصي فوري من أهم الخصائص التمويلية التي يوفرها منصة سلفة في السعودية الآن بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بأقساط مرنة ومريحة لجميع المواطنين السعوديين المتقدمين لطلب قرض منصة سلفة بالمملكة ويبدأ عمر المتقدم من ثمانية عشر عام ويصل عمره حتى ستون عام كحد أقصى للتقديم على التمويل المناسب لدى منصة سلفة السعودي بالمملكة ويفضل التقديم عبر الأونلاين للحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب الشهري بفترة سداد مرنة وأقساط ميسرة تحت إشراف ساما السعودي داخل المملكة وذلك من خلال منصة سلفة الإلكتروني.

شروط قرض منصة سلفة بالمملكة عام 1443

قرض سلفة الإلكتروني يوفر التمويل الشخصي السريع بالمنصة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بأقساط مرنة ومريحة لكافة العملاء السعوديين فقط لا غير ولكن يتم توفير ذلك بعد تطبيق كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل لدى منصة سلفة السعودي كالتالي:

يجب توفير دخل ثابت شهري يبدأ من أربعة آلاف ريال سعودي من أجل الحصول على قرض منصة سلفة الإلكتروني في المملكة لهذا العام.

لابد من توفير فترة عمل ثلاثة أشهر للسعودي الجنسية إذا كان يعمل في القطاع الحكومي.

إذا كان يعمل في القطاع الخاص يجب توفير فترة عمل ستة أشهر فقط لا غير للموافقة على طلب التمويل.

العمر المناسب للتقديم من 18عام ربما يصل إلى 60 عام لدى موقع منصة سلفة الإلكتروني في المملكة.

التمويل متاح فقط لا غير للمواطن السعودي بالمملكة العربية السعودية مع توفير الهوية الوطنية.

مزايا قرض منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية