رابط الاستعلام عن معاملة مواطن أو مقيم وزارة العدل 1443

توفر وزارة العدل من رابط الاستعلام عن معاملة مواطن أو مقيم الحصول على التفاصيل والبيانات والمعلومات إلكترونياً، توفر على المستفيد مشقة التوجه لمكتب أو مقر من مقرات المحاكم او كتابات العدل أو الأماكن التي تقدم المعلومات، حول الأمر المستعلم عنه مثل قضايا التنفيذ القضائي، وغيرها من التعاملات القانونية وهي تتم من بوابة الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة العدل.

استعلام عن المواطن أوالمقيم للقضايا

برقم الهوية أو السجل المدني كذلك رقم الإقامة، يمكن تنفيذ عمليو استعلام عن المواطن أو المقيم من بين خدمات وزارة العدل على حسب حالة الخدمة او المعاملة المستعلم عنها وما هي البيانات المطلوب إدخالها، وهي تظهر في صفحة الاستعلام التي تظهر عند الدخول على الخدمة، من خلال التالي:

الدخول على موقع وزارة العدل

بوابة الحدمات الإلكترونية.

إن كان ليد حساب فمن الأفضل تسجيل الدخول على حسابك لتستطيع تنفيذ أي خدمة بكل سهولة، كما يمكن الإطلاع على الشرح المرفق مع بعض الخدمات حول خطوات الاستخدام والبيانات المطلوبة.

يمكن الاستعلام عن قضية برقم الهوية.

سجل البيانات المطلوبة من المستخدم.

إدخال رمز التحقق أو التأكد من المستخدم ثم الضغط على استكمال.

طريقة الاستعلام عن معاملة وزارة العدل

خطوات الاستعلام عن معاملة وزارة العدل عبر بوابة ناجز مثل موعد قضية، الاستعلام عن الوكالات، طلبات التنفيذ وعن العقار كما يلي:

من بين خدمات التحقق، استعلام عن إيقاف خدمات، وغيرها من المعاملات تصفحها سواء من الصفحة الرئيسة أو عن طريق تسجيل الدخول على البوابة، وقد تم إضافة التحقق من ترخيص عدلي عبر نوع ورقم الترخيص، وقد ساهمت البوابة في حلتها الجديدة لتخصيص تبويب يحمل اسم التحقق وأسفها سيجد المواطن او المقيم كم كبير من المعاملات التي يمكن القيام بها في أي وقت او مكان ومن غير الحضور بشخصة إلى المكاني المعني بتقديم الخدمة.