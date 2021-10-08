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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض نقاط البيع بدون كفيل بواسطة الرائدة للتمويل في المقال التالي
توفر شركة الرائدة للتمويل في المملكة العربية السعودية لأصحاب المؤسسات التجارية المتوسطة الحجم والمؤسسات التجارية الصغيرة قرض نقاط البيع بدون ضامن أو كفيل ، لأن المنتج موجه للعملاء الذين يرغبون في الحصول على منتجات تمويلية مرنة بمبلغ مناسب في وقت ميسر وسريع. إذا كان رأس مال فئة من المؤسسات ضعيفًا أو متوسطًا فإن التمويل يبدأ من 100 ألف ريال سعودي بينما يبلغ الحد الأقصى نحو مليون ريال سعودي للمستفيدين منه.
قرض نقاط البيع بدون ضامن عبر الرائدة
تتعدد المميزات التي يتمتع بها التمويل الشخصي الجديد ، وهذه الخصائص، موضحة على النحو الآتي:
- نطاق التمويل من 100،000 ريال إلى نحو مليون ريال
- يمكن للعملاء الحصول على منتجات رائدة بدون رعاة
- يمكن أن يصل إجمالي تمويل التسهيلات إلى 30٪ من المبيعات السنوية في نقاط البيع
- لا حاجة لدفع أقساط شهرية ثابتة
- الحد الأقصى للرسوم الإدارية 1.5٪.
مدة تسديد القسط الشهري للمنتج التمويلي
تتفاوت فترة التمويل من سنة إلى سنة ونصف ، حسب حجم التمويل ، بشرط أن يتم السداد على أساس يومي ، ونسبة الودائع القابلة للاسترداد تصل إلى 10٪. بالنسبة لنقطة البيع ، يتوجب أن تكون أجهزة نقاط البيع الخاصة بالعميل سنة واحدة على الأقل ، بينما يمكن استرداد الرسوم الإدارية. للعملاء الذين يقومون بإلغاء الطلبات عن طريق شركة الرائدة.
كيف اقدم على استمارة التمويل الجديد
- يمكن لجميع العملاء الراغبين بالتقديم من خلال رابط التسجيل بـ شركة الرائدة للخدمات التمويلية ، ومن ثم تقديم طلبك
- ومن ثم يتوجب إدخال معلوماتك الشخصية والمالية ، بما في ذلك اسم المنشأة واسم مالك المنشأة ورقم الهاتف بالإضافة إلى كتابة رسائل البريد الإلكتروني والإجابة على بعض الأسئلة ، مثل أسئلة تسجيل الأعمال وتلقي المدفوعات من مرافق العملاء (مثل Visa أو MasterCard أو Mada)
- أخيرًا انقر فوق أوافق على سياسة الشروط والأحكام ، ثم انقر فوق كلمة “إرسال” – انتظار الرد خلال شهر على الأكثر بشرط أن يكون الرد عبر البريد الإلكتروني الذي قدمته أو عبر رقم هاتفك.
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