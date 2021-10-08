رابط منصة الاختبارات الإلكترونية المركزية وطريقة دخول الطلاب من منصة مدرستي

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عمر شويل - جدة رابط منصة الاختبارات الإلكترونية المركزية التي أطلقتها وزارة التعليم للطلاب من أجل التسجيل في اختبار تعزيز المهارات من خلال دخول الاختبارات المركزية من منصة مدرستي، ويعد الهدف الأساسي من ذلك هو قياس قدرات الطلاب، وتقييم الأداء والمهارات المكتسبة خلال العام الماضي جراء التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي، وبالتالي يتمكن المعلم من معرفة مستوى الطلاب، ووضع خطط دراسية فعالة تركز على نقاط الضعف وتعالجها وتعمل على تقويتها.

رابط منصة الاختبارات الإلكترونية المركزية

أطلقت وزارة التعليم منصة الاختبارات المركزية لكي يتمكن الطلاب من التسجيل في اختبار تعزيز المهارات، الذي يستهدف الطلاب من المرحلة الابتدائية وبالتحديد الصف الثاني، وحتى المرحلة الثانوية، بهدف قياس ما تحصل عليه الطلاب خلال العام الماضي من مهارات ومعارف، تمكن المعلم من تقييم مستوى الطلاب، لذلك يتمكن من مواصلة تعليم الطلاب للعام الجديد، وقد أتاحت رابط منصة الاختبارات الإلكترونية، لكي يتمكن الطلاب من الدخول وأداء الاختبارات بالخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية. النقر على خيار تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت. العمل على إدخال بيانات الحساب. النقر على خيار التالي. العمل على تسجيل كلمة المرور ثم دخول منصة الاختبارات المركزية.

دخول منصة الاختبارات المركزية من منصة مدرستي

يستطيع الطلاب دخول منصة الاختبارات المركزية وأداء اختبار تعزيز المهارات في المواد الأساسية، وهي اللغة العربية والرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، من خلال منصة مدرستي بالطريقة التالية:

تسجيل دخول منصة مدرستي. يتم النقر على خيار دخول منصة مدرستي بحساب مايكروسوفت للطلاب. تسجيل بيانات الدخول من عنوان الحساب وكلمة المرور. يتم اختيار الاختبارات الإلكترونية المركزية من القائمة الرئيسية. ينتقل الطالب إلى منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية. تسجيل الدخول ببيانات حساب مايكروسوفت لذلك. يستعرض الطالب الاختبارات المتاحة ثم ينتقل إلى إجراء الاختبار المطلوب. يبدأ الطالب في أداء الاختبار بعد قراءة التعليمات والإرشادات جيدا ثم الموافقة عليها.

اختبار تعزيز المهارات

اختبار تعزيز المهارات أحد الاختبارات التي أقرتها وزارة التعليم السعودية على جميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، بدءًا من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الأول الثانوي، من خلال رابط منصة الاختبارات الإلكترونية المركزية، وذلك ليطلع المعلم على مستويات الطلاب، ويتعرف على نقاط الضعف ونقاط القوة، ويركز على نقاط الضعف ويعمل على معالجتها، وذلك من خلال جدول ينظم مواعيد اختبار تعزيز المهارات لكافة المراحل.