نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 60 ألف ريال تمويل شخصي للسيدات والعاطلين بأفضل فترة سداد في المقال التالي
يقدم بنك التنمية الاجتماعية افضل تمويل شخصي بأفضل قيمة مالية، يعتبر ببنك التنمية الاجتماعية من اخو البنوك بالمملكة التي توفير جميع الخدمات التمويلية المناسبة للمواطنين بجميع المبالغ التي يحتاج المواطن في الحصول عليها، كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية المنتجات التمويلية المختلفة، من حيث انه يقدم تمويل نقدي وتمويل عقاري، وبأفضل المبالغ التي يحتاج لها المواطن، حيث قام بنك الراجحي بوضع عدة شرط لا بد من توافرها لدي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي المقدم، حيث يمتلك التمويل الشخصي التي اعلن عنه بنك التنمية الاجتماعية المعروف ببنك التسليف والادخار من قبل بالعديد من المزايا التي تسهل علي المواطن الحصول علي التمويل الشخصي عند التقديم، ولذا سوف نقوم من خلال مقالنا هذا بتوضيح جميع الشروط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية وما المزايا التي يمتلكها التمويل.
تعرف علي احكام الحصول علي التمويل الشخصي المقدم للنساء والمواطنين العاطلين
حدد بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط التي وضعها عند إعلانه عليي التمويل الشخصي المقدم للمواطنين العاطلين عن العمل كما يتوفر للنساء وبأفضل قيمة مالية تصل إلي 60 ألف ريال سعودي، فقد يعد بنك التنمية الاجتماعية من اهم البنوك التي تقوم بتقديم العديد من المنتجات التمويلية المتنوعة والتي تتناسب مع جميع الفئات، وسوف نوضح اهم الشروط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية التي يجب أن تتوفر لكي يتم الموافقة للحصول علي التمويل الشخصي.
- يجب أن لا يقل عمر العميل المتقدم عن ثمانية عشر عام.
- يشترط أن لا يتعدي عمر العميل المتقدم عن 60 عام.
- تصل مدة سداد الأقساط إلى 40 شهراً.
- عند تقديم العميل علي التمويل الشخصي، يشترط البنك أن يكون العميل ليس علي دفع أقساط من قرض سابق.
- متاح التمويل للمواطنين الموظفين والمتقاعدين عن العمل، ولاكن يشترط أن لا يزيد الدخل الشهري عن 14 ألف ريال سعودي وذلك من اجل ان يتم الموافقة علي التمويل الشخصي.
- لا بد من تقديم وثيقة العمل الحر.
- يصل التمويل بمبلغ 32.000 ريال سعودي لمن ينقص في العمر عن 21 عام.
- التمويل يصل بمبلغ 60.000 ألف ريال سعودي لمن ينقص عمره عن 60 عام.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 60 ألف ريال تمويل شخصي للسيدات والعاطلين بأفضل فترة سداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.