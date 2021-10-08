تحديث بيانات الضمان الإجتماعي بالخطوات للمستفيدين 1443، معاش الضمان الإجتماعي هو أحد أهم برامج الدعم المادي الذى تقدمه الحكومة السعودية لفئات معينة من المواطنين، وجاء هذا الدعم ضمن جهود المملكة المستمرة لتوفير حياة كريمة لمواطنيها وإعانتهم على متطلبات الحياة، ويتم صرف هذا الدعم من أموال الزكاة على أن يتم تقديمه شهريًا للمستفيدين من البرنامج والذين تنطبق عليهم جميع شروط الاستحقاق، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتدشين حملة تستهدف المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعي للقيام بتحديث بياناتهم لضمان الحصول على الدعم بشكل دائم دون توقف. وتيسيرًا على المواطنين فقد أتاحت الوزارة نظام التحديث إلكترونيًا على أن يتم ذلك بالدخول على الموقع الرسمي للوزارة.

الهدف من تحديث بيانات الضمان الإجتماعي

ضمان وصول دعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إلى أكبر عدد من المستفيدين.

تطوير آليات الدعم للمستفيدين، ورفع مستوى جودة الخدمة التي يتم تقديمها.

تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة والمستفيدين من الدعم من خلال قنوات جديدة ومتطورة وميسرة.

تحويل المخصص المالي للمستفيدين من الضمان الإجتماعي والرعاية الإجتماعية في الحساب البنكي الشخصي المخصص لهم.

الفئات المستهدفة والتي تنطبق عليهم شروط الإستحقاق لمعاش الضمان الإجتماعي

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الفئات التي يمكنها الاستفادة من دعم الضمان الإجتماعي وهم

المواطنين السعوديين المقيمين بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

المواطنين الحاملين الجنسية السعودية، ويستثنى من ذلك الزوجة الأجنبية المتزوجة من سعودي، وكذلك أبناء الأرملة السعودية المتزوجة من أجنبي، وأرملة السعودي التي تحمل جنسية أجنبية ولها أولاد منه.

الأرامل والأيتام و ذوات الايتام.

من لديهم وثيقة جنسية سعودية و حاملين لبطاقات التنقل.

ذوي الإعاقة.

تحديث بيانات الضمان الإجتماعي بالخطوات