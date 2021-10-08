أستلم 50,000 ريال بدون موافقة الكفيل وتحويل للراتب بأقساط ميسرة

شركة إمكان للتمويل بالمملكة الآن تقدم تمويل ميسر يصل إلى 50,000 ريال سعودي بشروط ميسرة لجميع العملاء السعوديين حيث يحتاج أقل راتب شهري في السعودية يبدأ من 2 ألف ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويمتاز التمويل بأنه بأقساط ميسرة شهرية لمدة أربعة وعشرون شهراً مع توفير أقل فترة تمويل في المملكة ثلاثة أشهر على حسب رغبة العميل المتقدم لطلب تمويل شركة إمكان السعودي وعند الحصول عليه الآن يتم توفير التمويل بدون موافقة الكفيل وتحويل للراتب الشهري بفترة سداد مرنة لجميع العملاء المتقدمين لطلب تمويل إمكان مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

أهم الضوابط اللازمة للحصول على تمويل نقدي من شركة إمكان للتمويل

لابد من توفير العديد من الشروط والأحكام المطلوبة للحصول على تمويل نقدي ميسر من شركة إمكان للتمويل التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ومن أجل الاستفادة من كافة المزايا التمويلية المتاحة بالشركة لذلك سوف نوضح للجميع كافة وأهم الشروط والضوابط المطلوبة كما يلي:

تمويل إمكان يحتاج أقل راتب شهري حيث يبدأ من 2000 ريال سعودي للموافقة على طلب التمويل لهذا العام الحالي.

أفضل تمويل في المملكة ولكن يجب أن يكون المتقدم عمره لا يقل عن عشرون عام فأكثر من ذلك.

متاح التمويل لجميع المواطنين السعوديين الحاصلين على الهوية الوطنية سارية المفعول في المملكة.

لابد من فتح حساب جديد بنكي في مصرف الراجحي قبل التقديم الإلكتروني على تمويل شركة إمكان.

عدم تعثر العميل المتقدم لدى تقرير سمه في السعودية عام 1443.

مميزات الحصول على برنامج تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة