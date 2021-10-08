حساب المواطن يذكر بموعد صرف دفعة أكتوبر.. وعدم إضافة تابع عبر التطبيق

ذكّر برنامج حساب المواطن بموعد صرف الدفعة 47 الخاصة بدعم شهر أكتوبر، والمقرر الصرف ليها يوم الأحد الموافق العاشر من أكتوبر 2021، حيث سيتم إيداع مبالغ دعم تلك الدفعة حسابات المستفيدين البنكية، بدءًا من صباح يوم الأحد، مع العلم أن صرف دفعات البرنامج تتم بشكل شهري يوم العاشر، باستثناء إذا صادف يوم الصرف يوم عطلة أسبوعية أو إجازة رسمية، فيتم تبكير أو تأخير موعد الصرف يومًا واحدًا، وتمت خلال الأيام الماضية نشر أسماء أهلية تلك الدفعة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج.

إضافة تابع عبر الموقع الرسمي

ومن ناحية أخرى، جدد برنامج حساب المواطن، التذكير، بأنه لا بمكن إضافة تابع عبر تطبيق البرنامج على الهواتف الذكية، مؤكدًا أن الإضافة تقتصر فقط من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج من خلال الرابط التالي: http://ca.gov.sa، ثم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد.

ثم اختيار تفاصيل الطلب.

ثم الضغط على بيانات التابعين.

ثم إضافة التابع.

ثم الضغط على أيقونة حفظ.

ثم التأكد من البيانات عن طريق أيقونة المراجعة.

كيفية تعديل البيانات بالبرنامج

كما أشارت حساب المواطن، إلى أنه يمكن قيام المستفيدين بتعديل البيانات الشخصية الخاصة بحساباتهم في البرنامج إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي أيضًا، وتحديدًا من خيار تفاصيل طلب تعديل البيانات في حساب المواطن، وفور تسجيل الدخول والضغط على الخيار السابق، انقر فوق خيار تفاصيل المدفوع لأمره، ثم بعد ذلك على اختيار ما تريد تغييره من بيانات أساسية وشخصية خاصة بكل داخل الموقع، مثل الدخل أو الحساب المصرفي، مع الأخذ في الاعتبار تفعيل الخطوات التالية أو الضغط عليها وتعديلها:

إذا اخترت حسابًا مصرفيًا، فيجب عليك إدخال رقم IBAN جديد. تعديل بيانات الإقامة إذا أردت والعنوان والوطني وخلافه. إضافة تابع. ثم انقر على تأكيد فور الانتهاء من تعديل البيانات للحفظ.

مع الأخذ في الاعتبار أنه سيصلك رسالة على هاتفك تؤكد أن التغييرات قد تم إجراؤها، وبالتالي البدء في إجراءات تلقي الدفعات حسب التغيير الجديد.