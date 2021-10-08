الاختبارات النهائية 1443 الفصل الدراسي الأول وموعد بدء الفصل الدراسي الثاني

الاختبارات النهائية 1443تتم مع نهاية كل فصل دراسي سواء في الجامعات أو المدارس بمختلف مراحلها التعليمية، ويتم منح الطلبة الطالبات إجازة قصيرة تصل مدتها الي ما يقرب من عشرة ايتم بعد نهاية الفصل الدراسي الأول، حتي يتمكن الطلبة والطالبات من تغيير جو المدارس واستعادة الراحة وصفاء الذهن والاستمتاع ببعض الراحة لمواصلة الفصل الدراسي الثاني،ويتم تقييم الطلاب حسب نظام الدراسة الجديد ثلاثة امتحانات نهائية في المواد الدراسية المختلفة التي يتم تدريسها في كل فصل دراسي، ومن المعروف أن هذه الاختبارات هي من اهم الوسائل التعليمية التي يتم بها تحديد مستوي كل طالب وطالبة، وتحديد مستوي ما تم فهمه خلال التيرم الواحد، وكذلك تحديد نقاط القوة و الضعف لجميع الطلاب والعمل علي مساندة ودعم الطلاب في حالة وجود تقصير ما من الطالب أثناء الدراسة.

الاختبارات النهائية 1443

قد قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد امتحانات نهاية التيرم الأول ” الفص الدراسي الأول والتي من المقرر انعقادها في بوم الأحد الموافق 14 من نوفمبر للعام الحالي 2021 ميلادية، والموافق التاسع من ربيع الثاني للعام الهجري الحالي 1443، ومن المتوقع ومثل كل عام أن تستمر فترة الاختبارات لجميع المراحل لمدة تصل الي عشر أيام يحصل بعدها الطلبة والطالبات علي إجازة الفصل الدراسي الأول علي أن تستمر الإجازة المدرسية لمدة عشر أيام أخري ثم العودة الي الدراسة للتيرم الثاني من جديد، ويتساءل الطلبة والطالبات وأولياء الأمور عن طريقة إجراء الامتحانات النهائية هذا العام، هل ستكون عن بعد من خلال المنصات التعليمية مثل منصة مدرستي أم حضوريا في المدرسة؟ ولكن لنم يتم التصريح من قبل المسؤولين عن طريقة إجراء الامتحانات حتي الآن..

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

بعد عرض موعد الاختبارات النهائية 1443، فيمكننا معرفة بداية الفصل الدراسي الثاني للطلبة و الطالبات في مختلف المراحل التعليمية والتي من المقرران تكون في يوم الخامس من ديسمبر للعام الحالي 2021 والموافق عشرين من ربيع الأخر لعام 1443 هجرية، ووفقاً للخطة الدراسية الجديدة فان الفصل الدراسي الثاني سوف يستمر لمدة ثلاثة عشر أسبوعاً .